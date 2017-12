LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO 4/ Anticipazioni del 12 dicembre 2017: ci sarà un'altra morte in arrivo?

Le regole del delitto perfetto 4, anticipazioni del 12 dicembre 2017, su Fox in prima Tv assoluta. I K-4 cercano di entrare in altri studi, mentre Connor valuta una dura scelta.

Le Regole del Delitto Perfetto 4, in prima Tv assoluta su FOX

LE REGOLE DEL DELITTO PERFETTO 4, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI

Nella prima serata di oggi, martedì 12 dicembre 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio de Le regole del delitto perfetto 4, in prima Tv assoluta. Sarà il 2°, dal titolo "Io non sono lei". Prima di scoprire la anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: Annalise (Viola Davis) raduna tutti i K-4 e li invita ad una cena. Diversi mesi prima, Laurel (Karla Souza) incontra il padre e lo informa di essere rimasta incinta, ma di aver deciso di abortire. Il loro rapporto è ancora difficile, dato che la ragazza sa bene che Dominic è arrivato in città per uccidere Wes (Alfred Enoch). Nel presente, Laurel, Michaela (Aja Naomi King), Asher (Matt McGorry) e Connor (Jack Falahee) scoprono con orrore che Annalise ha deciso di lasciarli liberi di svolgere il loro patricantato altrove. Una settimana prima, Annalise incontra un uomo mentre si trova in volo e decide di lasciargli il numero di telefono. Raggiunge poi la casa di famiglia, dove entra ancora una volta in contrasto con il padre. Decide quindi di riferire alla madre (Cicely Tyson) di aver ricevuto molti soldi grazie all'incendio della villa e di volerli destinare al suo ricovero presso una casa di cura. La donna reagisce ovviamente molto male, mettendo in difficoltà la Keating, che cerca di evitare in ogni modo di finire nel vortice dell'alcool. Chiama così Desmon (Julius Tennon), l'uomo conosciuto in aereo, a cui riferisce di chiamarsi Bonnie, ma decide di ritornare a casa dopo essersi resa conto dell'errore. Durante la notte, l'anziana madre dell'avvocato sveglia Annalise credendo che la casa abbia preso fuoco e grazie a questo evento si convince a fare visita alla casa di cura. Una volta sul posto, Annalise e il padre entrano di nuovo in conflitto per via della decisione dell'avvocato. Nel presente, Oliver (Conrad Ricamora) propone a Connor di sposarsi in fretta, quando riceve il messaggio di Annalise. Tempo prima, Bonnie e Frank (Charlie Weber) decidono di condividere un appartamento di nascosto dagli altrii e l'ex assistente le rivela di aver intenzione di acquistare uno studio per Annalise. Bonnie tuttavia gli fa notare che non è quella la strada giusta per riconquistare l'avvocato, ma Frank è deciso a trovare una strada. Alcune ore prima, la Keating rivela poi alla sorella di aver mentito riguardo ai soldi ottenuti con il risarcimento, ma vuole che la madre le dica dove vuole vivere. L'anziana le fa quindi un discorso sul tempo che le rimane da vivere, ma proprio per questo Annalise decide di lasciarla con il padre. Durante la cena, l'avvocato informa poi i K-4 della sua decisione, attirandosi le ire di tutti. Bonnie è convinta di essere l'unica a rimanere al fianco della sua mentore, ma scopre che non è così. Anche per lei c'è una lettera di raccomandazioni. Dopo aver ottenuto di nuovo la licenza, Annalise trova un appartamento. Laurel invece vive ormai nella vecchia abitazione di Wes, mentre Bonnie decide di chiedere al Procuratore di assumerla. Il giorno seguente, Annalise inizia la terapia con il dottor Isaac Roa (Jimmy Smits). Nel futuro, Laurel è ricoverata in ospedale dopo aver ingerito dei farmaci e scopre di non avere più il bambino.

ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 12 DICEMBRE 2017, EPISODIO 2 "IO NON SONO LEI"

Dopo aver ricevuto il duro colpo a causa di Annalise, i K-4 decideranno di rimettersi in gioco e cercare di entrare in altri studi legali. L'impresa tuttavia non sarà semplice per ognuno di loro, tranne che per Michaela, che riuscirà ad accedere ad uno degli studi più esclusivi. Laurel scoprirà in seguito che il nuovo posto di lavoro di Michaela potrebbe esserle d'aiuto per le sue indagini personali sulla morte di Wes e sul collegamento con il padre. Nel frattempo, Annalise continua a sottoporsi alle sedute del dottor Roa, mentre decide di fare di tutto per far uscire di prigione una detenuta con cui ha condiviso la cella e che in passato è stata gentile nei suoi confronti. Il caso di Jasmine tuttavia non è così semplice e Roa teme che la Keating stia fuggendo da se stessa. Nel futuro, l'appartamento di Annalise è pieno di sangue e la Polizia sta indagando su un delitto.

