LE STREGHE SONO TORNATE/ Su Rai 4 il film con Hugo Silva (oggi, 12 dicembre 2017)

Le streghe son tornate, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 12 dicembre 2017. Nel cast: Hugo Silva, Mario Casas e Carolina Bang, alla regia Alex de la Iglesia. Il dettaglio della trama.

12 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST HUGO SILVA

Il film Le streghe son tornate va in onda su Rai 4 oggi, martedì 12 dicembre 2017, alle ore 21,00. Una pellicola che è stata prodotta in Spagna ed è stata diretta da Alex de la Iglesia, regista e sceneggiatore nato a Bilbao nel 1965. Tra i film più famosi di cui ha curato la regia citiamo Crimen perfecto - Finché morte non li separi, Oxford Murders - Teorema di un delitto e Ballata dell'odio e dell'amore. Nel cast di attori protagonisti figurano Hugo Silva, Mario Casas e Carolina Bang. La pellicola ha riscosso molto successo soprattutto in patria, aggiudicandosi ben otto riconoscimenti in occasione dell'edizione 2013 del Premio Goya. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

LE STREGHE SON TORNATE, LA TRAMA DEL FILM

I protagonisti della pellicola sono Josè ed Antonio. Entrambi sono alle prese con momenti difficili della propria esistenza, soprattutto in ambito sentimentale. Per cercare di dare una svolta alle loro vite, decidono rapinare un negozio nel pieno centro di Madrid. Concluso il colpo (a cui partecipa anche il figlio adolescente di Josè) i due rapiscono un tassista ed il cliente presente sulla vettura. Obbligano quindi l'autista a condurli in Francia dove finalmente potranno dar inizio ad una nuova esistenza. Nel corso del lungo viaggio, dopo aver raccontato le rispettive esperienze personali, l'autista decide di prendere parte al piano. Intanto l'ex compagna di Josè, con l'aiuto di un sofisticato software, riesce a rintracciare la vettura sulla quale viaggiano. Stanchi e sfiancati dall'interminabile viaggio, Josè e Antonio decidono di fare una breve sosta presso una locanda, non prima di aver rinchiuso il passeggero del taxi nel portabagagli. Entrati nel locale comprendono che qualcosa non quadra in quel luogo. Devono andare via in fretta dalla locanda ed arrivare finalmente in Francia. Ma l'unica strada praticabile impone al gruppo di attraversa il famoso paesino di Zagarramunit, famoso per ospitare streghe perfide e malvagie. Dopo aver investito una donna ed aver preso di vista il figlio di Josè, il trio verrà catturato da un gruppo di streghe assetate di sangue. Riusciranno a salvarsi?

© Riproduzione Riservata.