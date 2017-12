La malattia di Georgette Polizzi/ Che cos'ha l'ex concorrente di Temptation Island?

Che cos'ha l'ex concorrente di Temptation Island, la bella Georgette Polizzi? Lei confessa: "Ho una malattia rara che mi porta ad avere degli accessi interni"

L'abbiamo conosciuta come fidanzata di Davide Tresse e protagonista di Temptation Island, il programma delle coppie condotto da Filippo Bisciglia, ma di recente Georgette Polizzi è tornata protagonista del gossip per la storia avuta con l'ex tronista Luca Dorigo. In un lungo sfogo, pubblicato da Isae Chia, la ragazza ha anche confessato di avere una malattia, senza tuttavia specificare di cosa si tratti ma che ha avuto conseguenza anche drastiche per lei. "Io ho una malattia rara, che mi porta ad avere degli ascessi interni e hanno dovuto rimuovermi anche degli organi in passato". - ha raccontato di recente l'ex fidanzata di Temptation Island, tornando ad accusare Luca Dorigo, per il quale ha avuto parole molto forti.

LA DEPRESSIONE DOPO TEMPTATION ISLAND

"Lui sapeva di questa cosa ma, a causa dei suoi tradimenti, quando stavo con lui, finivo spesso in ospedale. Questa cosa mi ha lasciato l’amaro in bocca, perché è una persona che non merita. La cosa che mi fa strano è che viene da una famiglia perbene: i suoi genitori sono due persone strepitose che si amano, che conoscono i valori della vita, mentre lui a quanto pare non ha imparato tutto questo". Una donna forte ma allo stesso tempo molto sensibile la bella Georgette che, dopo l'avventura nel reality delle coppie di Canale 5, ha vissuto un altro terribile momento: "Dopo Temptation ho avuto una piccola depressione. Ero caduta in un baratro per via del giudizio della gente e non riuscivo a uscirne. Davide, però, non si è mai arreso e mi ha tirato fuori da quel burrone. È per questo che mi sono innamorata di lui ancora di più" ha confessato qualche tempo fa alle pagine di Vero.

