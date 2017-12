La strada di casa, fiction Rai/ Anticipazioni quinta puntata: Fausto di fronte ad un bivio (Oggi, 12 dicembre)

La strada di casa, anticipazioni quinta puntata 12 dicembre: Fausto Morra pronto a confessare l'omicidio di Paolo dopo le indagini di Baldoni ma nulla andrà come previsto.

12 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

La strada di casa

Nuovo appuntamento con la fiction "La strada di casa" in onda martedì 12 dicembre alle 21.25 su Rai1 con Alessio Boni e Lucrezia Lante della Rovere pe la regia di Riccardo Donna. La fiction, dopo il grande successo della prima puntata, ha collezionato ascolti altissimi con una media di 5 milioni di telespettatori. La scorsa puntata, infatti, ha incollato davanti ai teleschermi 5.760.000 spettatori pari al 23.7% di share. Un successo strepitoso, frutto della bravura degli attori e di una storia intensa che regala sempre colpi di scena. Fausto Morra, dopo aver trascorso cinque anni in coma, torna alla sua vita trovando molti cambiamenti. Ricordo dopo ricordo, Fausto comincia a rendersi conto di non essere l’uomo integerrimo che ha sempre creduto di essere. Nel suo passato, infatti, è stato l’autore di una truffa per salvare la Cascina Morra dal fallimento. Ernesto Baldoni, tuttavia, è convinto che l’uomo sia l’assassino di Paolo, un giovane veterinario scomparso la notte del suo incidente. Dopo una serie di indagini, Ernesto scopre alcuni indizi grazie ai quali riesce a far riaprire il caso. Contemporaneamente, Fausto ricorda di aver gettato il corpo di Paolo in una zona paludosa, la stessa dove si trovano Ernesto e le forze dell’ordine. Gloria, nel frattempo, dopo aver detto addio a Michele, è tornata tra le braccia di Fausto con cui sta cercando di salvare l’azienda e la famiglia. Il primogenito Lorenzo ha avviato un birrificio artigianale mentre Milena ha rinunciato al suo sogno per non lasciare solo il padre. Viola, infine, è sempre più vicina al suo professore di arte che cerca di allontanarla dopo aver ricevuto un avviso dalla preside e dai genitori di Viola. Cosa succederà, dunque, nella quinta puntata?

ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA LA STRADA DI CASA

La quinta puntata de La strada di casa porterà a galla nuove verità sul passato di Fausto Morra che sembra nascondere nuovi segreti. Nuovi ricordi riemergono nella mente di Fausto che, tassello dopo tassello, comincia a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle. Dopo aver creduto di non essere un assassino, Fausto ricorda di aver seppellito il corpo di Paolo ma non ha, invece, ricordi sul modo con cui il giovane veterinario è stato ucciso. Fausto la sepolto il corpo di Paolo in una palude dove Baldoni e i sommozzatori della Polizia sono già sul posto per ritrovarlo. Sentendosi ormai braccato, Fausto Morra decide di costituirsi anche se non è sicuro di aver realmente ucciso Paolo o di aver solo occultato il corpo. Nulla, però, andrà come previsto. A Fausto viene offerta la possibilità di farla franca. Fausto, però, non sa se accettare. Il peso delle bugie raccontate a Gloria, l’infelicità di Lorenzo e di Milena che hanno rinunciato ai loro sogni per lui, i problemi di Viola che si è infilata in una brutta situazione e l’incapacità di instaurare un rapporto con il piccolo Martino rendono Fausto profondamente inquieto. Morra, dunque, riuscirà a reggere il peso di tutto? Fausto continuerà a tenersi tutto dentro o deciderà di chiedere finalmente aiuto alla moglie Gloria?

