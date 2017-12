Le Iene Show/ I servizi, anticipazioni 12 dicembre: processo a Marco Cappato e lo scherzo a Cristina D’Avena

Le Iene Show, anticipazioni: ecco i servizi della nuova puntata di oggi, martedì 12 dicembre 2017: dal processo a Marco Cappato e lo scherzo a Cristina D’Avena.

12 dicembre 2017 Valentina Gambino

Le Iene Show, anticipazioni

Ilary Blasi con Teo Mammucari e l’irriverente trio de La Gialappa’s Band, saranno pronti ancora una volta per la puntata del martedì sera de Le Iene Show, in onda come sempre su Italia 1 a partire dalle 21.25 circa. La nuova puntata sarà come sempre ricchissima di servizi che – nella maggior parte dei casi – potranno anche farci notevolmente indignare. Ed infatti le famose iene della televisione, stanno affrontando una serie di filoni di rottura che mettono sempre in evidenza le ingiustizie. Dai problemi con la politica italiana fino alle molestie ed i casi di malasanità. In questa nuova stagione, il famoso programma di Davide Parenti ha coinvolto appieno il pubblico grazie anche alla fortissima interazione social. Anche questa sera, con molta probabilità i due conduttori saluteranno calorosamente Nadia Toffa, l’inviata e conduttrice colta da un malore mentre stava lavorando ad un servizio in quel di Trieste. Tantissimi i temi caldi della nuova puntata di oggi, martedì 12 dicembre 2017, ecco tutte le anticipazioni a seguire.

Le Iene, tutti i servizi della serata

Le Iene Show di stasera, aprirà nuovamente i battenti occupandosi del suicidio assistito e il processo a Marco Cappato. La puntata quindi, si presenta già ricchissima di temi caldi. Lo scorso 8 novembre infatti, ha avuto inizio davanti alla Corte d’Assise di Milano, il processo a Marco Cappato, leader dell’Associazione Luca Coscioni, incolpato per il reato di aiuto al suicidio per la morte di Fabiano Antoniani, conosciuto ai più solo come Dj Fabo. Cappato ha accompagnato Fabo in Svizzera per ricorrere al suicidio assistito dopo essere rimasto seriamente disabile in seguito ad un incidente accaduto nel 2014. Giulio Golia tornerà ad occuparsi del fatto presentando diverse immagini inedite dell’intervista realizzata a Dj Fabo lo scorso febbraio, e i filmati delle testimonianze in Aula della madre e della fidanzata di Fabiano. Ci sarà modo anche di sorridere con lo scherzo della iena Mitch ai danni di Cristina D’Avena, regina incontrastata delle sigle dei cartoni animati. Veronica Ruggeri in ultimo, intervisterà un ragazzo che le ha raccontato di come avrebbe subìto abusi sessuali da parte di un noto cantante italiano.

I servizi e Le Iene in onda

Il programma di Italia 1, potrà essere seguito anche questa sera, sia attraverso i social network che tramite la diretta streaming presente sul sito ufficiale ed anche sul portale di Mediaset.it. Naturalmente, lo show di Davide Parenti potrà essere visionato anche in mobilità scaricando l’applicazione ufficiale per dispositivi mobili. Grande interazione, come sempre, anche su Facebook e Twitter. I servizi di cronaca e attualità, le inchieste e le irriverenti interviste saranno affidate ancora una volta agli inviati del programma, tra cui: Giulio Golia, Filippo Roma, Nadia Toffa, Sabrina Nobile, Luigi Pelazza, Matteo Viviani, Nina Palmieri, Andrea Agresti, Dino Giarrusso, Paolo Calabresi, Pablo Trincia, Gaetano Pecoraro, Cristiano Pasca, Nicolò De Devitiis, Veronica Ruggeri, Stefano Corti e Alessandro Onnis, Cizco, Roberta Rei, Mary Sarnataro, Nic Bello, Michele Cordaro, Alessandro De Giuseppe, Sebastian Gazzarrini, Niccolò Torielli, Fabio Agnello e Liza Boschin. Tra le new-entry, Ismaele La Vardera e Antonino Monteleone.

© Riproduzione Riservata.