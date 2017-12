Luca Onestini e Ivana Mrazova/ La modella chiarirà il loro rapporto a Pomeriggio 5? (Grande Fratello vip 2)

Scoppierà l'amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova? La modella chiarirà il rapporto con l'ex tronista di Uomini e Donne a Pomeriggio 5? (Grande Fratello vip 2)

12 dicembre 2017 Fabiola Iuliano

Ivana Mrazova e Luca Onestini

Di Luca Onestini e Ivana Mrazova si parlerà anche oggi, a partire dalle 17.10, nel consueto appuntamento che Pomeriggio 5 dedicherà al Grande Fratello Vip 2017. Nell'appuntamento in onda ieri, Barbara D'Urso ha infatti annunciato che la modella ceca sarà oggi sua ospite per parlare della sua esperienza nel reality di Canale 5 e, in particolare, del rapporto che attualmente la lega all'ex tronista di Uomini e Donne. Di questa liaison, infatti, si continua a discutere ancora molto, dal momento che Ivana Mrazova, pur non avendo mai raccolto gli eloquenti messaggi di Luca Onestini, non sembra del tutto indifferente al suo fascino. Alcune voci, riportate anche nel corso dell'ultima puntata di Pomeriggio 5 dagli ospiti presenti in studio, vedrebbero il suo rapporto con il fidanzato, Alessandro Allevato, ormai in crisi, anche se questa voce, al momento, non è ancora stata confermata dai diretti interessati. Ivana Mrazova, fra poche ore, avrà quindi la possibilità di chiarire una volta per tutte la natura del suo legame con Luca Onestini, che da parte sua non ha mai nascosto il suo interesse.

ANNA PETTINELLI: "TONON SA PIÙ DI QUEL CHE DICE!", VIDEO

Anche ieri, per il consueto dibattito pomeridiano dedicato al Grande Fratello Vip 2017, Barbara D'Urso ha chiamato a raccolta i suoi migliori opinionisti. Si è parlato proprio di Ivana Mrazova e Luca Onestini, cercando di far luce sulla questione. Lisa Fusco e Biagio D'Anelli hanno lanciato il loro sospetto secondo il quale Aida Yespica sarebbe a conoscenza di dettagli che non vuole rivelare, il tutto mentre la showgirl, chiamata in causa per un video con il quale avrebbe svelato i retroscena sulla coppia, ha fatto dietrofront ammettendo che i due ex gieffini, attualmente, sono solo buoni amici. In questa storia si è inserita quasi per caso anche Paola Caruso, che nel corso del reality ha corteggiato Luca Onestini inviando, al suo indirizzo, un aereo per rivelare tutte le sue intenzioni. A porre un freno all'ennesima pretendente, però, è stato ancora una volta, Raffaello Tonon: "Io devo verificare la situazione patrimoniale della Caruso prima di mettere il mio sigillo sul sì", ma secondo Anna Pettinelli, quello dell'opinionista sarebbe soltanto un diversivo per allontanare tutti i sospetti da Luca e Ivana: "Tonon sa molto di più di quello che dice!". A questo link il video del dibattito in onda ieri nel programma di Barbara D'Urso.

