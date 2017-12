MIDNIGHT IN PARIS/ Su Rete 4 il film con Owen Wilson e Rachel McAdams (oggi, 12 dicembre 2017)

Midnight in Paris, il film in onda su Rete 4 oggi, martedì 12 dicembre 2017. Nel cast: Owen Wilson, Rachel McAdams e Kurt Fuller, alla regia Woody Allen. La trama del film nel dettaglio.

12 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rete 4

WOODY ALLEN ALLA REGIA

Il film Midnight in Paris va in onda su Rete 4 oggi, martedì 12 dicembre 2017, alle ore 23.55. Una pellicola cinematografia che è stata diretta e sceneggiata da Woody Allen nel 2011. Il cast del film è composto da Owen Wilson, Rachel McAdams, Kurt Fuller, Mimi Kennedy, Michael Sheen, Nina Arianda e Carla Bruni. A interpretare il personaggio principale di Gil Pender è l'attore americano Owen Wilson, volto noto del cinema hollywoodiano. Tra le sue tante interpretazioni cinematografiche tra le più memorabili citiamo Notte al museo - Il segreto del faraone, Masterminds - I geni della truffa, 2 single a nozze - Wedding Crashers, Drillbit Taylor - Bodyguard in saldo e Una notte al museo 2 - La fuga. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

MIDNIGHT IN PARIS, LA TRAMA DEL FILM

Gil e Inez stanno trascorrendo un soggiorno rilassante a Parigi. Gil è uno degli sceneggiatori cinematografici più amati e remunerati di Hollywood. Tuttavia da diverso tempo si è accorto che il suo lavoro non lo appassiona più come un tempo. Da qui la decisione di cimentarsi nella scrittura. L'uomo è infatti in procinto di pubblicare il suo romanzo di esordio ed intende approfittare della vacanza parigina proprio per trovare la giusta ispirazione. La sua compagna però non è affatto convinta che abbandonare il lavoro da sceneggiatore sia davvero una buona idea. Una notte, mentre Gil è intento a passeggiare da solo per le vie di Parigi accetta il passaggio di uno sconosciuto e sale a bordo di una macchina d'epoca. Come per magia si ritrova catapultato indietro nel tempo, nella Parigi degli anni 20. Qui avrà l'occasione di conoscere e confrontarsi con i più grandi letterati e pittori dell'epoca fino ad innamorarsi della bella Adrienne. Quando Gil riesce a far ritorno nel presente decide di lasciare Inez e poco dpo incontra Gabrielle, con cui ha tantissime cose in comune, come l'idea di passeggiare di notte tra le vie di Parigi.

© Riproduzione Riservata.