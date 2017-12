Marianna/ Uomini e donne, corsa in moto per le strade di Roma e...

Paolo Crivellin continua ad essere indeciso sul da farsi ma Marianna sembra volerlo appoggiare sempre e comunque tanto che oggi a Uomini e donne prenderà le sue parti, contro chi?

Tra le due litiganti la terza gode. Sembra che sia proprio questo il destino di Marianna a Uomini e donne. La bella corteggiatrice del trono classico oggi tornerà in studio per una nuova discussione ma non con Paolo Crivellin, l'eterno indeciso di questa prima parte di edizione del programma. Dopo l'rvm riassuntivo che riguarda il tronista e la sua ultima puntata, parte proprio la nuova esterna che Paolo ha registrato con Marianna. La corteggiatrice è stata portata in giro per le strade di Roma a bordo di una moto e, quando finalmente si fermeranno, avranno modo di parlare di Giorgia e Angela. Marianna sembra pronta a non fare da bambolina per il tronista e in studio sembra trovare l'appoggio di tutti ma non di Angela con la quale finisce per discutere.

LA LITE CON ANGELA E L'ESTERNA CON PAOLO

Secondo Marianna, infatti, Angela fa la sostenuta e si rifiuta di incontrare Paolo solo per farlo andare in crisi e metterlo con le spalle al muro invece dovrebbe assecondare i suoi bisogni. Il tronista di Uomini e donne ha spiegato già di non essere pronto a scegliere e di non aver trovato ancora quella scintilla che gli abbia fatto cambiare idea protendendo per una o per l'altra corteggiatrice. Lei ha grande aspettative sul tronista che, invece, l'accusa di essere un po' fredda nei suoi confronti. Anche oggi le discussioni non mancheranno così come gli scontri con le sue rivali ma come reagirà quando scoprirà che anche Denise potrebbe essere interessata a lui?

