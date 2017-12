NADIA TOFFA, COME STA?/ Le Iene: nuova puntata, ancora attesa per rivederla ‘in sella’ (ultime notizie)

Nadia Toffa, come sta l'inviata e conduttrice delle Iene Show: nuova puntata, ancora attesa per vederla in sella. Le condizioni di salute e le ultime notizie

12 dicembre 2017 Niccolò Magnani

Nadia Toffa

Sono passati due giorni dall’ultima puntata de Le Iene Show e già stasera si ritorna in scena con una nuova puntata cui mancherà, ancora una volta, Nadia Toffa. Se di norma la puntata del martedì vede alla conduzione Teo Mammuccari e Ilary Blasi, resta sempre la curiosità e la spasmodica attesa per tornare a vedere “in sella” la bella Iena, tra un servizio d’inchiesta e uno scherzo con i colleghi conduttori che neanche in questi giorni molti difficili si sono lasciati vincere dalla “paura”, continuando a prenderla in giro e provocandola bonariamente come del resto hanno sempre fato in questi tanti anni di presenza tra “gli smoking” di Davide Parenti. Per tutti i fan e il pubblico affezionato delle Iene questa sera, oltre che l’occasione per osservare nuovi casi e servizi, sarà anche la possibilità di poter sapere in diretta le ultimissime condizioni di salute della Iena colpita da una grave malattia cerebrale che ha fatto rischiar il peggio lo scorso 2 dicembre. Per fortuna è in via di miglioramento, come hanno detto anche Savino, Golia e Viviani giusto due giorni fa durante la puntata della domenica sera: «Nadia sta molto meglio, si è quasi completamente ripresa, ovviamente è molto stanca quindi questa puntata se la vedrà dal suo bel lettino d'ospedale».

TRA SCHERZI E “RITOCCHINI”

La terapia continua, la riabilitazione pure, ma per avere una data certa del suo ritorno in tv con Le Iene, siamo ancora ad un momento troppo presto e troppo accelerato rispetto alla giusta e delicata operazione di ripristino delle condizioni ideali. Nell’attesa anche di capire cosa ha patito realmente Nadia Toffa - la prognosi resta riservata e i bollettini dei medici non sono resi pubblici - non resta che rifarci a quanto settimanalmente i colleghi delle Iene annunciano via tv sul possibile ritorno della tosta Nadia. «Ci sarà il problema delle dimissioni dall'ospedale. Il problema è che è lei che vuole rimanere lì”», spiegano ironici i conduttori gusto due giorni fa. «Perché non vuole uscire?», chiede Golia. «Ma come perché? Non hai mai mangiato a casa di Nadia? Non sai come cucina? - ribatte Viviani - Per lei mangiare all'ospedale è come mangiare da Cracco». Le risate ci sono, e sono preziose dopo settimane di ansia per le condizioni di salute dell’inviata e conduttrice delle Iene. «Vi do una chicchetta, la camera di Nadia si trova attigua al reparto di chirurgia estetica», aggiunge Golia, cui fa eco Savino. L'occasione fa l'uomo ladro, passa davanti oggi, passa davanti domani, non è che si può avere una quarta di reggiseno? Insomma abbiamo dato dentro Nadia Toffa e ci ritorna Antonella Clerici», conclude Nicola Savino, in attesa che oggi Mammuccari e Blasi diano altri importanti indizi sul suo stato di salute e la sua certa e pronta guarigione.

