Nina Verdelli / Fidanzata di Alessio Boni: carriera, vita privata e quel desiderio di privacy

Nina Verdelli, chi è l'affascinante fidanzata di Alessio Boni? Da New York a Milano, la giornalista di Glamour ha fatto breccia nel cuore dell'attore

12 dicembre 2017 Anna Montesano

Nina Verdelli e Alessio Boni

Si chiama Nina Verdelli la nuova, bellissima fiamma di Alessio Boni. Capelli lunghi e mori, occhi profondi, di lei non si conosce però tanto. Poche infatti le notizie che riguardano la bella Nina: nella vita fa la giornalista ed è una delle firme di punta del noto Glamour. Esperta e appassionata del settore della moda, Nina Verdelli eredita la sua passione dalla madre, Cipriana Dell'Orto, ex direttrice di Donna Moderna. Come da lei stessa dichiarato, questa passione per la scrittura cresce però nel periodo in cui si trovava a New York. Da qui però il desiderio di tornare nella suo Italia e far si che questa passione diventasse il suo lavoro.

LA CARRIERA DI NINA VERDELLI

Con impegno Nina è riuscita nel suo intento e, tornata a Milano, ha avuto l'occasione di poter seguire un progetto sui 50 anni di Amica e nel 2013 è riuscita ad arrivare alla rivista Glamour anche se il sogno della giornalista è quello di poter tornare un giorno in America, affermandosi anche nella grande Mela. Ben poco si sa invece della vita privata della giornalista e scrittrice che è balzata al centro del gossip per la relazione nata con il noto attore Alessio Boni. Beccati insieme a Milano, Nina e Alessio sono apparsi complici e molto felici mentre passeggiavano mano nella mano. La complicità è evidente, ma come prosegue ad oggi questa storia d'amore? I due preferiscono rimanere lontani dai riflettori e non esporre al grande pubblico la loro relazione nata solo da pochi mesi.

