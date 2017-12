PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 12 dicembre 2017 a LatteMiele: Capricorno e Gemelli momento difficile

Oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele per oggi, martedì 12 dicembre 2017. Ultime novità, previsioni nel dettaglio. Quali sono i segni in difficoltà? Capricorno e Gemelli in calo

12 dicembre 2017 Matteo Fantozzi

Oroscopo, Paolo Fox - La Presse

OROSCOPO DEL GIORNO, PREVISIONI DI PAOLO FOX PER OGGI 12 DICEMBRE 2017

Andiamo a vedere da vicino i segni zodiacali analizzandoli uno per uno. Lo facciamo attraverso l'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele impegnato con la consueta rubrica Latte e Stelle. Partiamo da Toro e Cancro nel particolare. Contatti con soci per il Toro. Tra mercoledì e venerdì c'è un piccolo calo di forma. In genere con i primi freddi il Toro risente di mal di gola e di piccoli malesseri stagionali. Entro maggio 2018 quelli che hanno un lavoro in evoluzione e vorranno cambiarlo dovranno fare una scelta importante. Nuove situazioni da definire in famiglia e con i soci. Luna dissonante per il Cancro che porta fastidi al mattino. Con Ariete, Sagittario ed Acquario ci vuole un po' di tranquillità. Le giornate tra mercoledì e venerdì sono importanti. Si è pronti a scontrarsi con tutti quelli che vogliono bloccare il segno. Se si è a capo di qualcosa bisognerà impegnarsi molto per avere successo.

NÈ CARNE NÈ PESCE: ACQUARIO IN CALO

Ora è il momento di analizzare quei segni zodiacali, che per l'oroscopo di Paolo Fox, si possono considerare né carne né pesce. I Pesci vivono una situazione di grande confusione e spesso si trova tra mercoledì e venerdì a dire sempre quello che pensa anche rischiando di trovarsi a vivere delle situazioni poco piacevoli. Non bisogna sottovalutare i rapporti che nascono in questo momento, forse anche se non ci si sente al massimo si dovrebbe prestare attenzione per rischiare di ritrovarsi ad avere dei rimpianti. L'Acquario si sente in questo momento con un po' di nervosismo di troppo, il rischio è che si creino dei malumori con le persone che si hanno al fianco. Non bisogna in questo momento pensare a situazioni di lavoro o famiglia che creano preoccupazione. Forse è il momento di cercare qualcosa che possa portare a svagarsi e a ritrovare la forza per reagire po in futuro. Ora non è il momento di agire, ma presto potrebbe arrivare l'occasione giusta.

SEGNI IN DIFFICOLTÀ: GEMELLI REGNA L'INDECISIONE

Partiamo con l'oroscopo dall'analisi dei segni in difficoltà, prendiamo spunto da quanto raccontato dal noto astrologo Paolo Fox ai microfoni di LatteMiele durante la consueta e giornaliera rubrica Latte e Stelle. Il Capricorno in questo momento si sente un po' sopraffatto perché si lavora davvero molto e si rischia di lasciare il partner da parte, creando malcontento e anche un po' di rabbia in questo senso. Attenzione però perché a gennaio arriverà qualcosa che non ci si aspetta anche nel campo dell'amore. Diversi sorrisi potrebbero portare a vivere con maggiore tranquillità. I Gemelli stanno vivendo un momento di grande indecisione, i dubbi sono all'ordine del giorno e non si riesce a prendere una decisione. Il rischio è anche quello di trovarsi nel posto sbagliato all'improvviso senza sapere come gestire diverse situazioni. Il Leone non è contento di come le cose stanno andando, alcuni hanno firmato un accordo sbagliato e si rischia di rimanere ancora vincolati per diverso tempo.

© Riproduzione Riservata.