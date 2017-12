Paola Caruso contro Eva Henger/ "Io ho studiato ma sul curriculum mi batti!": scontro a Pomeriggio 5!

Paola Caruso contro Eva Henger, scoppia lo scontro in diretta a Pomeriggio 5: "Io ho studiato, non so tu che studi hai... di sicuro sul curriculum mi batti!"

12 dicembre 2017 Anna Montesano

Paola Caruso contro Eva Henger

Si parte da Luca Onestini e la presunta storia con Ivana Mrazova poi però l'intromissione nel discorso di Eva Henger cambia i connotati all'intervento di Paola Caruso. Nello studio di Pomeriggio 5 si scatena lo scontro tra le due biondissime quando Paola, dicendo la sua sulla rottura tra Ivana Mrazova - alla quale ha mandato qualche giorno fa una frecciatina su Instagram - e Alessandro Allevato e il suo presunto flirt con Luca Onestini, viene appunto interrotta da Eva Henger. Da qui la Caruso sbotta, imponendole di stare in silenzio e scatenando la reazione della Henger: "Stai zitta non lo dici, volevo pure dire che mi fai tenerezza ma rispondi anche male! - e non manca l'affondo dell'opinionista - Poverina sull'isola ci ha provato con Jonas, con Andrea, adesso pure con Luca Onestini, mi fa una tenerezza.. Stai facendo grandi discorsi ma non è vero un cavolo" dichiara Eva.

LA FRECCIATINA DI PAOLA CARUSO A EVA HENGER

Paola Caruso però non è da meno e le risponde: "Vabbè parla di cose vecchie come sei abituata tu, tanto le cose nuove non le sai"; la Henger riprende la parola "Eh si io sono ignorante tu invece sei molto intelligente..." e ancora la Caruso lancia la più pungente delle frecciatine di oggi "Io ho studiato, non so tu che studi hai! Sul curriculum però sicuramente mi batti...". Di fronte a quest'ultima affermazione, Barbara D'Urso non può che chiederle cosa abbia voluto insinuare, ma la Caruso nega la volontà di nascondere un'allusione dietro le sue parole e anzi chiarisce: "Lei è più grande di me quindi ha più esperienza in tv!".

© Riproduzione Riservata.