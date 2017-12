Paola Caruso contro Ivana Mrazova/ Lite per Luca Onestini? Barbara D'Urso accende la miccia

Paola Caruso contro Ivana Mrazova, lite per Luca Onestini? Barbara D'Urso accende la miccia nel salotto di Pomeriggio Cinque. L'ex Bonas lancia una frecciatina alla modella.

12 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Paola Caruso

Paola Caruso, innamorata di Luca Onestini, dichiara guerra a Ivana Mrazova, la bella modella ceca che ha fatto perdere la testa all’ex tronista di Uomini e Donne nella casa del Grande Fratello Vip 2017. L’incontro tra l’ex Bonas di Avanti un altro e Ivana Mrazova è andato in scena nel salotto di Pomeriggio Cinque. Barbara D’Urso, nell’annunciare il confronto tra Paola e Ivana, accende la miccia così: “Paola, mentre tu eri in albergo a dormire, ieri sera, Ivana era a cena a divertirsi con Luca. Forse in questo è più bella di te”. Paola Caruso, prima di replicare, ha rivelato di aver ricevuto minacce di morte sui social solo per aver dichiarato il suo amore per Luca Onestini. Barbara D’Urso ha invitato la Caruso a non dare importanza alle minacce social e ad andare avanti con la sua vita. “Non mi sembra di essermi messa in mezzo ad una coppia che sta insieme da dieci anni. Ho semplicemente detto che mi piaceva una persona e ho ricevuto minacce di morte”, spiega la Caruso che sembra aver fatto un passo indietro. Paola, dunque, ha rinunciato a Luca Onestini?

LE PAROLE DI PAOLA CARUSO CONTRO IVANA MRAZOVA

“Un chiarimento a tutti quelli sfigati che pensano che a me interessano 5 minuti di popolarità. Io faccio questo mestiere da 10 anni. Con questo pago l’affitto e mangio e non grazie alla mia vita personale ma perchè evidentemente qualcosa valgo. Luca neanche esisteva prima quindi andate ad insultare anche chi non ha mai fatto niente nella vita e chi ora che ha capito che la gente apprezza Luca guarda caso si è lasciata…” – è il messaggio scritto da Paola Caruso su Instagram contro Ivana Mrazova – “non capisco perché non può piacermi una persona. Sono umana, con dei sentimenti e delle emozioni quindi per favore basta…”. Nel salotto di Pomeriggio Cinque, l’ex Bonas si dice convinta che non sia un caso che Ivana abbia lasciato il fidanzato due giorni dopo la fine del Grande Fratello Vip. L’ex Bonas appare convinta che la modella abbia calcolato tutto. Ivana, però, non cade nella provocazione e risponde con un sorriso. La Caruso, poi, conclude il suo intervento dando la benedizione a Luca e Ivana.

