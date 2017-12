RAFFAELLO TONON È GAY? / Luca Onestini gli tiene la mano e ribadisce... (Grande Fratello Vip 2)

Raffaello Tonon parla a Pomeriggio Cinque del rapporto con la ex fidanzata Rossana, chiarendo alcune voci diffuse durante il Grande Fratello Vip 2 riguardanti la sua presunta omosessualità.

12 dicembre 2017 - agg. 12 dicembre 2017, 11.06 Annalisa Dorigo

Raffaello Tonon

Luca Onestini tiene la mano a Raffaello Tonon e tanto basta per far battere il cuore ai fan del Grande Fratello Vip 2 e degli Oneston. Le voci sulla presunta omosessualità di Luca Onestini circolavano già quando era in casa, voci poi smentite e che hanno lasciato il posto che hanno trovato, ma, a quanto apre, nessuno ancora ha capito che può esistere un amicizia tra persone dello stesso sesso al di là del proprio orientamento sessuale. Gli Oneston sono stati ospiti a Mattino 5 per parlare della loro amicizia ma, soprattutto, è stato proprio Raffaello a prendere la parola per dire ancora una volta grazie a Luca e a tutto quello che ha fatto per lui in queste settimane passate insieme. Raffaello confida che Luca lo ha allenatato, mettendo da parte anche il tempo dedicato a se stesso, e che lui ricambiava cucinando per lui per la gioia dell'ex tronista che è davvero una buona forchetta. Le cose per loro sono rimaste così anche fuori dalla casa anche se si stanno vedendo meno di prima e la dimostrazione arriva quando, rivedendo le immagini relative alla madre e alla sua permanenza nella casa, Luca tiene stretta la mano dell'amico per fargli forza. Anche oggi i fan hanno avuto la proprio dose di Oneston a quando la prossima? (Hedda Hopper)

I dubbi sulla sua eterosessualità

I dubbi sull'eterosessualità di Raffaello Tonon sono tornati ad essere di grande attualità ieri a Pomeriggio Cinque, quando Barbara d'Urso ha ammesso di avere avuto delle segnalazioni da parte di alcuni amici (o presunti tali?) del concorrente del Grande Fratello Vip 2. Secondo quanto ammesso dalla Carmelita nazionale, queste persone avrebbero ammesso come il rapporto tra lui e la sua ex fidanzata Rossella sia in realtà solo una copertura per nascondere quell'omosessualità di cui si è lungamente parlato, anche per quanto riguarda il rapporto con Luca Onestini. La conduttrice ha infatti dichiarato: "Ci hanno scritto in redazione alcuni tuoi amici, dicendo che questa storia era totalmente inventata ed era solamente una copertura, siccome ci hanno scritto in tanti, io ho voluto far parlare te". La risposta di Tonon non si è fatta attendere, per riconfermare come quella relazione fosse vera, nonostante i dubbi che recentemente sono stati espressi: "Tutto vero. Rossana è stata la mia fidanzata per 7 anni e dice la sacrosanta verità. Abbiamo chiuso da un anno e mezzo. Con tranquillità. Sono stato molto innamorato di Rossana e sono stato molto male, ci ho sofferto. Di comune accordo abbiamo deciso di non pubblicizzare la nostra storia, la stimo molto".

Raffaello Tonon conferma la sua relazione con Rossella

Raffaello Tonon, ospite ieri pomeriggio a Pomeriggio Cinque, ha risposto ad alcune segnalazioni arrivate in relazione riguardo la sua presunta omosessualità. Perdendo qella dialettica che lo ha caratterizzato in passato (a conferma di un certo nervosismo), il gieffino ha messo le cose in chiaro: "La verità è che questa, la ragazza, Rossana, ha detto solo la verità, e qui ripeto noi ... purtroppo siamo distaccati ed è un'altra verità, quello che è stato è stato e al momento è così però. Io la ringrazio per aver detto la cosa tutta verità, poteva benissimo… è stata tacciata di essere una bugiarda e invece ha avuto il coraggio di dire la verità. Ed è vero che ci siamo voluti bene ed è vero che non abbiamo pubblicizzato la nostra relazione". Tali parole non hanno convinto fino in fondo il popolo dei social neteork, convinto che Tonon non la racconti giusta: a quando il prossimo capitolo?

© Riproduzione Riservata.