Riccanza 2/ Anticipazioni e news: Juan Fran Sierra dopo lo "scandalo Sona" entra nel cast dello show

12 dicembre 2017 Valentina Gambino

Enzo Pirrone, ormai due anni fa, ha avuto l'idea di creare Riccanza, insieme a Nicola Montese. La prima edizione andata in onda su MTV ha attenuto talmente tante gratificazioni da parte del pubblico, da decidere di farne anche una seconda altrettanto fortunata stagione. Lo scorso 28 novembre quindi, sono andate in onda le nuove puntate, ogni martedì dalle 22.50 sul canale 133 di Sky. Enzo Pirrone, intervistato per ilnuovolevante.it ha parlato dello show: “La prima edizione di questo docu-reality è stata trasmessa su MTV tra novembre 2016 e gennaio 2017 – ricorda Pirrone, autore e regista -. Non volevamo mettere in atto una provocazione con la scelta di puntare i riflettori su persone smisuratamente ricche in un periodo ancora contraddistinto per molte famiglie italiane dalla presenza della crisi economica: il nostro intento era quello di raccontare tramite il mezzo televisivo un determinato fenomeno, quello dei cosiddetti “rich kids”, esploso su Instagram con la pubblicazione di immagini che mostrano giovani nababbi in prima linea nell’ostentazione del proprio stato di estremo benessere economico”. Pirrone poi afferma di aver cercato il modo giusto per poter veicolare questo messaggio, senza però prendersi troppo sul serio e mostrando – palesemente – ironia e leggerezza supportati da un montaggio delle scene molto incalzante.

Juan Fran Sierra nel cast di Riccanza 2

La seconda serie di Riccanza presenta già molte novità. Ci sono infatti tre protagonisti della prima stagione affiancati da tre new entry: "Non mancheranno, inoltre, delle guest-star che interagiranno con i nostri protagonisti. Inizieremo a girare la terza stagione della versione italiana ad aprile 2018 ma presto arriveranno anche due spin-off: “Le mamme di #Riccanza” e “I cani di #Riccanza”. Questo programma ci sta regalando tantissime soddisfazioni: non avrei mai immaginato che un’idea nata in casa mia, a Polanesi, avrebbe ottenuto un successo così grande", ha confessato ancora Pirrone. Ed intanto, Davide Maggio ha lanciato una indiscrezione non da poco, nel cast di Riccanza sta per arrivare Juan Fran Sierra, conosciuto per essere stato l'ex fidanzato di Stefano Gabbana e Claudio Sona. Lo spagnolo infatti, lavora attualmente come modello Dolce & Gabbana, vive a Milano e di certo non conduce una vita da “comune mortale”. Come la prenderà il suo ex fidanzato? Questa estate infatti, i due hanno fatto notevolmente parlare della loro passata storia per via di alcune telefonate intercorse tra di loro quando l’ex tronista era fidanzato con Mario Serpa.

