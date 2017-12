Rocco Siffredi/ Video, per le sue mitiche misure è ricorso all'aiutino? (Le Iene)

Il segreto di Rocco Siffredi, Le Iene alla ricerca della verità dopo un articolo sul web che vede il pornoattore protagonista: il servizio di Filippo Roma

Il segreto di Rocco Siffredi

Il segreto di Rocco Siffredi, fake news o verità nascoste? Andrà in onda questa sera, martedì 12 dicembre 2017, un servizio de Le Iene che vedrà il pornoattore protagonista. Nato a Ortona, in Abruzzo, Siffredi ha iniziato la sua carriera cinematografica in Francia, che è poi continuata in tutto il mondo: dal Canada alla Russia, passando per il Brasile e l’Europa Orientale, fino all’Ungheria, diventata la sede della sua società di produzione (Rocco Siffredi production). Nel mondo dei film porno è considerato una leggenda e la sua popolarità è anche stata celebrata al di fuori del mondo xxx, con diverse ospitate in programmi celebri della televisione e con la partecipazioni a programmi affermati, basti pensare all’avventura ne L’Isola dei famosi 2015, celebre reality show in onda su Canale Cinque condotto da Alessia Marcuzzi. Presente sul web con i suoi profili social, Rocco Siffredi è stato al centro di un articolo che ha fatto parecchio discutere…

IL SEGRETO DI ROCCO SIFFREDI

Filippo Roma, inviato del celebre programma in onda su Italia Uno, ha accolto all’aeroporto di Roma Fiumicino Rocco Siffredi ed è partito all’assalto per la ricerca della verità. Il sito Sexy Magazine ha infatti affermato che in realtà le fortune del celebre pornoattore non sono tutte dovute alla generosità di Madre Natura, ma che in realtà si nasconda qualcosa dietro. Un aiutino al quale l’abruzzese avrebbe fatto ricorso per affermarsi nel mondo del porno. In un breve estratto lanciato sul sito dal celebre programma Rocco Siffredi ha subito negato, mettendo in evidenza di non poter considerare le migliaia di messaggi e articoli che lo chiamano in causa su internet. In arrivo il servizio completo della iena Filippo Roma, che proverà ad estorcere una confessione o a sdoganare la bufala che continua a circolare sul web e che riguarda l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi.

© Riproduzione Riservata.