SMETTO QUANDO VOGLIO/ Su Rai Movie il film con Edoardo Leo (oggi, 12 dicembre 2017)

Il film Smetto quando voglio va in onda su Rai Movie oggi, martedì 12 dicembre 2017, alle ore 21.10. Una pellicola che è stata diretta nel 2014 da Sydney Sibilia, registra e produttore italiano nato a Salerno nel 1981 che ha curato anche la regia dei due sequel del film. Smetto quando voglio racconta le avventure di un gruppo di ricercatori che tentano di dare una svolta alle loro vite lavorative e finanziarie iniziando a produrre e commerciare droghe sintetiche. Il cast del film è composto da Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Stefano Fresi, Lorenzo Lavia e Pietro Sermonti. La pellicola ha riscosso un successo strepitoso sia in termini di pubblico che di critica, aggiudicandosi ben 12 nomination ai David di Donatello e vincendo un Nastro d'Argento come Miglior produttore. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

Il film si apre con la grande delusione di Pietro, un brillante ricercatore universitario, il cui progetto di ricerca viene respinto dalla commissione d'esame senza un valido motivo. Ritrovatosi all'improvviso senza un vero lavoro, Pietro non ha alcuna intenzione di arrendersi e pur di non deludere la sua fidanzata Giulia inventa una soluzione alternativa. Grazie all'aiuto degli altri suoi colleghi ricercatori precari, darà vita ad un vero e proprio business legato al mondo della droga. Il gruppo inizia così a vendere la propria smart drug all'interno dei più rinomati locali della movida romana, arrivando a guadagnare ingenti somme di denaro. Mentre l'improvviso successo finanziario fa perdere la testa a molti membri del gruppo, la loro attività inizia ad infastidire uno dei criminali più potenti che gestiscono la vendita di droga nella capitale, noto col nome di Er Murena. Mentre Giulia ha scoperto la verità sul nuovo lavoro del suo fidanzato, decidendo di troncare di netto la loro relazione, Er Murena fa rapire la ragazza e pretende da Pietro e compagni la preparazione di ben 10 kili di droga. Se i patti non verranno rispettati Giulia verrà uccisa. Pur di reperire tutto il necessario per riuscire a produrre una quantità così grande di droga, la banda sarà costretta a rapinare una farmacia, con risvolti tragicomici.

