STRISCIA LA NOTIZIA/ Michelle Hunziker torna in studio dopo l'assenza causa maltempo

Striscia la notizia va in onda oggi, martedì 12 dicembre 2017, alle 20.40 su Canale 5. In studio ci saranno Ezio Greggio, Michelle Hunziker e le veline.

12 dicembre 2017

La velina Shaila Gatta

Questa sera, martedì 12 dicembre, alle 20.40 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Striscia la notizia. Dietro il bancone dovremmo ritrovare Ezio Greggio e Michelle Hunziker, che nella puntata di ieri è stata sostituita all’ultimo minuto da Enzo Iacchetti che le aveva passato il testimone a inizio dicembre. A svelare il motivo della sua assenza è stata la stessa Hunziker, che a un quarto d'ora dalla fine della trasmissione, è apparsa improvvisamente in studio, alle spalle della coppia di conduttori. “Lei mi ha salvato le ciapèt, è proprio un fratello!”, ha detto la showgirl rivolgendosi al signor Enzino. Poi ha spiegato che il maltempo ha reso impossibile la sua presenza per la registrazione della puntata: “Dieci ore di traffico, eravamo fermi dall'Alto Adige. Un sacco di italiani erano fermi, una roba pazzesca. Comunque grazie!”. Infatti alcuni dei servizi mandati in onda durante la puntata, sono stati pre-registrati dalla Iacchetti. La puntata si è così conclusa con il simpatico trio: "Si potrebbe fare una puntata alla settimana in tre”, ha proposto Iacchetti. La puntata di lunedì, con la triplice conduzione, ha registrato una media di 5.693.000 spettatori con uno share del 20.7%.

LO #SPACCIATOUR DI VITTORIO BRUMOTTI

Continua lo #spacciatour di Vittorio Brumotti contro il traffico di stupefacenti nelle città italiane. Nella puntata di ieri di Striscia la notizia Vittorio Brumotti ha fatto tappa a Parma (dopo Milano, Zingonia, Padova, Bologna e Roma). Dopo le aggressioni subite, l’inviato del tg satirico è stato affiancato da un alleato speciale: un mini Gabibbo che alla guida di un’auto radiocomandata insegue i pusher che si danno alla fuga dopo essere stati sorpresi dalle telecamere di Striscia. mentre cercavano di vendere cocaina. “È pieno di spacciatori, non si può più vivere. I bambini e le vecchiette non possono più uscire, neanche per andare in pizzeria. È uno schifo”, ha detto un abitante di Parma, intercettato da Brumotti.

