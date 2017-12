SUSPIRIA/ Su Rai 4 il film con Jessica Harper e Miguel Bosé (oggi, 12 dicembre 2017)

Suspiria, il film in onda su Rai 4 oggi, martedì 12 dicembre 2017. Nel cast: Jessica Harper, Miguel Bosé e Rudolf Schündler, alla regia Dario Argento. La trama del film nel dettaglio.

12 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai 4

DARIO ARGENTO ALLA REGIA

Il film Suspiria va in onda su Rai 4 oggi, martedì 12 dicembre 2017, alle ore 22.55. Una classica pellicola dell'horror all'italiana che è stata diretta da Dario Argento nel 1977 con un ricco cast internazionale, come nella tradizione dell'autore di veri e propri capolavori del genere come 'Profondo Rosso' e '4 Mosche di Velluto Grigio'. A far parte del film ci sono infatti Jessica Harper nel ruolo della protagonista Susy Benner, Miguel Bosé nella parte di Mark, Rudolf Schündler nel ruolo del professor Milius mentre Barbara Magnolfi interpreta Olga e Joan Bennett ha il ruolo di madame Blanche. Flavio Bucci è Daniel, Renato Scarpa è il professor Verdegast, Udo Kier è il dottor Frank Mandel, Stefania Casini interpreta Sarah, Jacopo Mariani è Albert, Susanna Javicoli è Sonia, Franca Scagnetti ha la parte della cuoca, Alida Valli è miss Tanner mentre Eva Axén ha il ruolo di Patricia Ingle. Ma adesso, scopriamo nel dettaglio la trama del film.

SUSPIRIA, LA TRAMA DEL FILM

La protagonista del film è Susy Benner, provetta danzatrice che decide di mettersi alla prova nell'accademia di danza di Friburgo, una delle più prestigiose d'Europa. Al suo arrivo in città, non può però entrare nella scuola, da dove fugge una ragazza urlando frasi apparentemente sconnesse. Una volta entrata nell'accademia, Susy si rende conto dell'atmosfera di grande tensione dovuta al fatto che la ragazza fuggita, Pat, è stata poi massacrata da una figura misteriosa, di cui si vede solamente il braccio. Susy diventa molto amica all'interno dell'accademia di un'altra ragazza che si trova dall'altra parte del muro della sua stanza, Sarah, che le racconta come una strana leggenda aleggi sulla direttrice della scuola che nessuno ha mai visto di persona. In molti dicono che i misteriosi rantolì che si sentono di notte vengano da lei. Sarah rivela anche a Susy di essere stata molto amica di Pat, che avrebbe scoperto molte cose sui misteri della scuola, ma che era solo riuscita a rivelarle parole come 'Segreto' ed 'Iris'. La frase "Il segreto ho visto dietro la porta, dei tre iris, gira quello blu!" è infatti la chiave per risolvere il mistero, la scuola, nel mezzo della Foresta Nera, è in realtà gestita da un consesso di Streghe. Esse sono state riunite dal professor Mullus e dalla fondatrice della scuola, Helena Markos, con la quale Susy avrà un risolutivo scontro finale.

© Riproduzione Riservata.