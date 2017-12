Scherzo delle Iene a Cristina D'Avena/ La Iena Mitch "sorprende" la regina delle sigle di cartoni animati

Cristina D'Avena a Le Iene Show: scherzo di Mitch alla regina delle sigle di cartoni animati. Le ultime notizie sulla cantante, seguitissima anche sui social network dai suoi fan

12 dicembre 2017 Silvana Palazzo

Cristina D'Avena (Foto: da Instagram)

Cristina D'Avena è la nuova “vittima” delle Iene. L'amatissima cantante italiana, regina delle sigle dei cartoni animati, è protagonista nella puntata di oggi, martedì 11 dicembre 2017, di uno scherzo della Iena Mitch. Nelle ultime settimane invece ha festeggiato la sua carriera pluridecennale con il suo nuovo album di successo. Duets, infatti, ripercorre le hit in una chiave totalmente inedita: sono a due voci e riarrangiate in modo da dialogare con vari generi, rap compreso. Il progetto evidenzia comunque la coerenza del suo percorso artistico: Cristina D'Avena riesce a rinnovarsi pur rimanendo fedele alle sue linee. Rappresenta dunque un unicum a livello mondiale perché non ha mai abbandonato suo pubblico riferimento. L'ascesa parte nel 1980, quando Alessandra Valeri Manera la sceglie tra le voci del Piccolo Coro dell'Antonino affinché interpreti le sigle dei cartoni animati. La sua esperienza doveva terminare con Bambino Pinocchio, invece comincia una lunga carriera di successo.

CRISTINA D'AVENA A LE IENE SHOW: VITTIMA DELLO SCHERZO DI MITCH

Chi non ricorda di Mila e Shiro, due cori nella pallavolo? Ma ci sono anche È quasi magia Jhonny o L'incantevole Creamy... E come dimenticare Sailor Moon e i Piccoli problemi di cuore. Unica nel suo genere, non solo a livello nazionale, Cristina D'Avena ha vissuto il riconoscimento dei suoi meriti quando Carlo Conti l'ha invitata come super ospite alla serata conclusiva del Festival di Sanremo 2016. Tripudio di applausi e di voci più o meno giovani che cantavano le sigle rimaste impresse nella mente di ognuno. Per Carlo Conti è stata una scommessa vinta, per Cristina D'Aveva una consacrazione artistica autentica. Ma al Festival l'artista ci è arrivata grazie alle migliaia di richieste arrivate dai social, dove tra l'altro è seguitissima. Le sue pagine Facebook e Twitter contano tantissimi iscritti e follower. E quando si tratta di parlare di prospettive future Cristina D'Avena chiarisce: «Non vorrei abbandonare quello che faccio , ma sicuramente mi piacerebbe fare un disco di cover o anche di inediti. Perché in fondo a me piace cantare. È solo un’idea mia per ora, una possibilità. Perché no?».

