Scomparsa, la fiction/ Quinta puntata, anticipazioni e news: il ritorno di Camilla?

Scomparsa, la fiction. Si infittisce il mistero sulla scomparsa di Sonia e Camilla. Quest'ultima, probabilmente, è ancora viva e forse potrà fare chiarezza su quanto accaduto quella notte.

Scomparsa, anticipazioni

CAMILLA E SONIA SCOMPARSE: IL MISTERO E' ANCORA IRRISOLTO

Proseguono tra alti e bassi le indagini di Giovanni e di Nora, protagonisti di Scomparsa, la fiction di Raiuno in onda ogni lunedì in prima serata. Il caso misterioso sulla misteriosa sparizione delle due ragazze è rimasto ancora irrisolto, sebbene la puntata si sia chiusa con un colpo di scena che fa pensare ad un ritorno di Camilla. La giovane sembra sia stata abbandonata nel bosco e cerca di attirare l'attenzione con un fischietto. Le ricerche della Polizia proseguono senza sosta e tutti gli indizi raccolti nel quarto episodio potrebbero essere decisivi per ricostruire la vicenda. Le ipotesi si susseguono, mentre il fratello di Amir viene arrestato ad inizio episodio. Giancarlo ha fatto conoscenza con la madre di Arianna; tra i due non sembra esserci gran feeling, soprattutto dopo le minacce della donna. Nora prova a superare la sua crisi facendo chiarezza con Olga, all'oscuro dei comportamenti del marito.

SCOMPARSA, LE ANTICIPAZIONI DELLA QUINTA PUNTATA

Il finale del quarto episodio ha inevitabilmente innalzato la curiosià dei telespettatori sugli sviluppi della fiction. Scomparsa torna la prossima settimana e le anticipazioni promettono scintille. Camilla sembra poter rientrare in scena, quindi si riaprono le speranze di poter scoprire la verità su quanto accaduto realmente a lei e Sonia. La quinta puntata della season, in onda lunedì 18 dicembre 2017 su Raiuno, dovrebbe rispondere a molti di questi quesiti. Giovanni, intanto riprende le indagini, alla ricerca di nuovi dettagli sul Suv in cui erano le ragazze. Nora è sempre più in difficoltà per i suoi problemi personali, il periodo è nero e continua ad avere incomprensioni con sua figlia. La Polizia, intanto, riesce a scoprire che Camilla aveva chiamato Davide Giuliani prima di sparire dalla circolazione. Questo dettaglio potrebbe sciogliere diversi nodi di un'indagine altamente complessa e ricca di intrecci.

© Riproduzione Riservata.