THE BLIND SIDE/ Su Canale 5 il film con Sandra Bullock (oggi, 12 dicembre 2017)

The Blind Side, il film in onda su Canale 5 oggi, martedì 12 dicembre 2017. Nel cast: Sandra Bullock e Quinton Aaron, alla regia John Lee Hanckock. Il dettaglio della trama.

12 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film su Canale 5

SANDRA BULLOCK NEL CAST

Il film The Blind Side va in onda su Canale 5 oggi, martedì 12 dicembre 2017, alle ore 21,10. Una pellicola biografica che è stata diretta e sceneggiata nel 2009 da John Lee Hanckock. L'intera trama è totalmente ispirata al romanzo omonimo scritto da Michael Lewis che narra la storia di un ragazzo, descrivendo la sua vita a partire da un'adolescenza turbolenta fino al grande successo come campione di football. Tra gli attori protagonisti che hanno preso parte a The Blind Side, spicca senza dubbio la presenza di una grande artista come Sandra Bullock. L'attrice, che interpreta il ruolo di Leigh Anne Tuohy, si è infatti aggiudicata premi prestigiosi, come un Oscar e un Golden Globe. Ad affiancarla nel cast della pellicola troviamo Quinton Aaron, Tim McGraw, Jae Head, Kathy Bates e Lily Collins.

THE BLIND SIDE, LA TRAMA DEL FILM

The Blind side è un racconto biografico che narra la storia di Michael Oher, uno dei più amati ed apprezzati giocatori di football americano. Prima di diventare una vera e propria leggenda dello sport, la storia di Michael è quella di un ragazzino orfano del padre. La madre è una tossicodipendente che non riesce a badare a suo figlio. Michael è così costretto a vivere grazie all'ospitalità di un suo amico ma le sue condizioni economiche sono disastrose. Oltre alla condizione economica a rendere l'adolescenza di Michael un vero e proprio inferno sono i suoi presunti problemi di apprendimento che contribuiscono ad isolare socialmente il ragazzo. Grazie all'aiuto del suo allenatore riesce però ad entrare in una prestigiosa scuola superiore, dove fatica ad ambientarsi. La vera svolta arriva quando Michael viene adottato da Leigh Anne Tuohy e dalla sua famiglia. La donna prende particolarmente a cuore la storia complessa e drammatica del ragazzo, tanto da aiutarlo a crescere nell'ambito sportivo e scolastico. Grazie al grande cuore di Leigh Anne la vita di Michael in pochi anni cambia radicalmente. Da ragazzino introverso e problematico diventa un vero campione di football americano.

