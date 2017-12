THE LAST WITCH HUNTER/ Su Rai 2 il film con Vin Diesel e Elijah Wood (oggi, 12 dicembre 2017)

The Last Witch Hunter, il film in onda su Rai 2 oggi, maryedì 12 dicembre 2017. Nel cast: Vin Diesel, Elijah Wood, Michael Caine e Michael Halsey, alla regia Breck Eisner. Il dettaglio.

12 dicembre 2017 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai 2

VIN DIESEL NEL CAST

Il film The Last Witch Hunter va in onda su Rai 2 oggi, martedì 12 dicembre 2017, alle ore 23.10. Una pellicola d'azione e ricca d'adrenalina come tutte le produzioni che vedono protagonista Vin Diesel, presente nella pellicola nella parte del protagonistca, Kaulder. 'The Last Witch Hunter', uscito in Italia con il sottotitolo 'L'ultimo cacciatore di streghe', è un film del 2015 che è stato diretto da Breck Eisner (che cinque anni prima aveva diretto un altro film importante per il genere, ovvero 'La città verrà distrutta all'alba'). Nel cast, oltre a Vin Diesel, sono presenti Elijah Wood, Michael Caine e Michael Halsey (rispettivamente nelle parti di 37º Dolan, 36º Dolan e 1º Dolan), Rose Leslie nella parte di Chloe, Dawn Olivieri nel ruolo di Danique, Joseph Gilgun nel ruolo Ellic e Lotte Verbeek nella parte di Helena. Julie Engelbrecht interpreta la Regina delle Streghe, Isaach De Bankolé ha la parte di Max Schlesinger, Rena Owen il ruolo di Glaeser ed Ólafur Darri Ólafsson interpreta Baltasar Belilal Ketola. Sloane Combs ha il ruolo Elizabeth, Bex Taylor-Klaus interpreta Bronwyn. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE LAST WITCH HUNTER, LA TRAMA DEL FILM

Il film inizia con un grande salto temporale dal medioevo ai giorni nostri. Il protagonista del film è Kaulder, un contadino disperato per la morte della moglie, che avendo perso ogni stimolo per vivere, decide di unirsi a un gruppo di soldati che partono all'attacco del castello della Regina delle Streghe. Le streghe hanno infatti diffuso la peste nel villaggio dove vive Kaulder, e sarà proprio lui a sferrare l'attacco mortale verso la Regina, che prima di morire lo maledirà con un sortilegio che per lui rappresenta la peggiore delle maledizioni, ovvero, la condanna a vivere per sempre. Si arriva così ai tempi moderni, con Kaulder che è diventato il custode del patto tra le streghe e gli umani, supervisionato da quello che viene chiamato il 'Dolan'. Il 36° della serie è un grande amico di Kaulder, ma muore apparentemente per cause naturali. Kaulder scopre invece che è stato torturato e fatto cadere in catalessi. Inizia dunque ad indagare e scopre che il responsabile del maleficio verso il 36° Dolan è lo stregone Belilal che medita di riportare in vita la Regina delle Streghe. Kaulder scopre che questo è possibile perché al momento della sua morte centiania di anni prima, la Regina delle Streghe ha mantenuto intatto il suo cuore. Kaulder riesce ad uccidere Belilal, ma non prima che la Regina delle Streghe, per l'opera dello stregone, riesca a tornare in vita, ne scaturisce lo scontro finale in cui Kaulder ha ancora la meglio sulla Regina. Distruggendone il cuore morirebbe anche lui, ma viene convinto a conservarlo per restare a proteggere l'umanità come ha fatto negli ultimi secoli.

