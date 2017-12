TRAINSPOTTING/ Su Italia 1 il film con Ewan McGregor e Jonny Lee Miller (oggi, 12 dicembre 2017)

Trainspotting, il film in onda su Italia 1 oggi, martedì 12 dicembre 2017. Nel cast: Ewan McGregor, Ewen Bremner e Robert Carlyle, alla regia Danny Boyle. La trama del film nel dettaglio.

12 dicembre 2017 Cinzia Costa

il film drammatico in seconda serata su Italia 1

NEL CAST EWAN MCGREGOR

Il film Trainspotting va in onda su Italia 1 oggi, martedì 12 dicembre 2017, alle ore 00.40. Uscito per la prima volta nelle sale cinematografiche nel 1996, Trainspotting è un vero e proprio cult tratto dall’omonimo romanzo scritto da Irvine Welsh ed è stato diretto da Danny Boyle nel 1993. Insignito del titolo di Miglior film scozzese di sempre, Trainspotting è letteralmente passato alla storia tanto che dopo vent’anni è stato realizzato il seguito. Ewan McGregor, Ewen Bremner, Robert Carlyle, Kevin McKidd, Jonny Lee Miller, Kelly Macdonald, James Cosmo e Peter Mullan, sono gli attori principali di questa pellicola che, tra le altre cose, è considerata una delle migliori del Regno Unito del ventesimo secolo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TRAINSPOTTING, LA TRAMA DEL FILM

Trainspotting è ambientato a Edimburgo e inizia con la voce fuori campo di Mark che racconta il suo punto di vista in merito alla vita e al motivo per il quale ha deciso di fare uso di eroina. Durante la narrazione si ha la possibilità di scoprire i compagni di avventura del narratore, Spud e Sick Boy, tutti e due dipendenti dalla droga. Quando lo stesso Mark prova a smettere con la droga sembra riuscire nel suo intento ma, nello stesso tempo, viene travolto da una passione sfrenata per il sesso. I tre, dunque, decidono di recarsi in una discoteca. Quella notte per i tre protagonisti del film si rivela decisamente molto complicata. Mark, infatti, deve fare i conti con le conseguenze di un rapporto avuto con una minorenne. Spud si riavvicina alla fidanzata con cui da sei settimane non aveva rapporti ma lei sembra essere molto scostante e Sick Boy ha una discussione accesa con la sua compagna a causa di un film hard di un loro rapporto. Queste difficoltà fanno riavvicinare i tre alla droga ma la situazione si complica ulteriormente. Sick Boy, infatti, scopre di aver avuto un figlio da poco venuto a mancare. Le vicende successive si articolano tra tentativi di disintossicazione e ricadute rovinose fino a che Mark non decide di lasciarsi tutto alle spalle e di iniziare a vivere quell’esistenza che, fino a non molto tempo prima, ai suoi occhi appariva così noiosa e inutile.

