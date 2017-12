UN POSTO AL SOLE / Angela sfugge da Gaetano e torna a Napoli (Anticipazioni 12 dicembre)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 12 dicembre: Angela riesce a tornare a Napoli, allontanandosi dal pericoloso Gaetano insieme a Bianca. Confesserà a Franco quanto accaduto?

12 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Un posto al sole torna questa sera s Rai 3 per una nuova avvincente puntata caratterizzata dalla difficile situazione di Angela. Quest'ultima ha scoperto come Valentina sia in realtà la compagna del terribile Gaetano e ha faticato a sfuggire da una vacanza dagli esiti potenzialmente pericolosi. Fortunatamente, grazie all'intervento di Franco, questa sera la Poggi riuscirà a lasciare Roccaraso in compagnia di Bianca, senza correre il rischio di essere coinvolta nelle vicende dell'usuraio. Vedremo quindi la famiglia fare ritorno a Napoli senza grosse conseguenze (almeno per il momento) anche se un grande interrogativo dovrà ora trovare le risposte nella mente di Angela: dopo quanto accaduto e, considerando la vicinanza di Bianca a scuola con la famiglia Prisco, farà la cosa giusta confessando all'ex compagno quanto da lei scoperto? Franco apprenderà che la sua stessa figlia si trovava in vacanza con Gaetano?

Un posto al sole: Enriquez passa al contrattacco

Nella puntata di Un posto al sole di questo pomeriggio si tornerà a parlare del processo di Luca Grimaldi e degli interrogatori svolti dall'accusa e dalla difesa. Se in un primo momento, Ugo e lo studio Navarra sembravano essere in vantaggio grazie al controinterrogatorio svolto contro Vittorio e Ornella, l'arrivo di Anita Falco ha segnato un punto a favore del ben più autorevole studio guidato da Enriquez. E proprio lui deciderà oggi di tentare un'ultima disperata mossa, che potrebbe permettere all'accusa di segnare un punto decisivo contro il poliziotto. Per questo chiederà a Iolanda di farsi intervistare il televisione raccontando all'opinione pubblica la sua versione dei fatti: raggiungerà il suo obiettivo? Renato, di ritorno da Roma, si troverà davanti ad una situazione inaspettata: un equivoco, metterà in dubbio le sue doti amatoriali, rendendolo lo zimbello degli altri abitanti di Palazzo Palladini. Riuscirà a risolvere anche questo piccolo inconveniente?

© Riproduzione Riservata.