Una Vita / La disperata richiesta di Cayetana: potrà rivedere Teresa? (Anticipazioni 12 dicembre)

Anticipazioni Una Vita, puntata 12 dicembre: Cayetana chiede di poter vedere Teresa e le scrive una lettera, che però viene fermata e distrutta da Ursula.

12 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita

Una Vita continua a segnare un colpo di scena dopo l'altro soprattutto per quanto riguarda le sorti di Cayetana. Condannata a morte con l'accusa di omicidio, la dark lady sarà costretta a trascorrere l'ultimo periodo della sua esistenza in convento, subendo le ritorsioni della crudele Madre Superiora. Quest'ultima cercherà di obbligarla a fare un voto di silenzio, anche se la donna rifiuterà, chiedendo piuttosto di poter vedere Teresa per un'ultima volta prima di essere uccisa. La Sotelo Ruz fingerà di essere pentita delle sue azioni e di voler vedere realizzato questo suo ultimo desiderio, motivo per cui scriverà una lettera da consegnare alla sua migliore amica. Sarà quindi la stessa Suor Ascension ad entrarne in possesso, anche se poco dopo darà tale missiva niente meno che a Ursula. La governante, cogliendo la palla al balzo per portare a termine la sua vendetta, la accartoccerà e la butterà via senza farne parola con la stessa Teresa.

Una Vita: Cayetana e Teresa potranno rivedersi?

Una Vita tornerà questo pomeriggio su Canale 5 a partire dalle ore 14:10, appena dopo l'appuntamento quotidiano con Beautiful. Si ripartirà dalla lettera scritta da Cayetana a Teresa ma giunta tra le mani di Ursula, che se ne libererà immediatamente. Anche se la maestra non otterrà le informazioni della sua migliore amica, deciderà comunque di tornare in convento per potere parlare con lei ancora una volta e cercare di trovare un rimedio alla sua condanna. Per questo si recherà comunque al cospetto della Madre Superiora, chiedendo un nuovo incontro con Cayetana. Ma a differenza di quanto accaduto la scorsa settimana, questa volta il faccia a faccia le verrà vietato. Il motivo sarà purtroppo l'ennesima menzogna chiamata in causa da Suor Ascension: a suo avviso, infatti, la condannata ha deciso di fare un voto di silenzio e per quanto d'ora in avanti non potrà vedere nessuno.

