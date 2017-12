Uomini e Donne/ Anticipazioni, Manila e Fabrizio stanno ancora insieme? Le novità sulla coppia (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Manila Boff e Fabrizio stanno ancora insieme dopo l'addio al programma di Canale 5? Ecco le novità sulla coppia

12 dicembre 2017 Anna Montesano

Manila Boff e Fabrizio

Cosa è accaduto tra Manila Boff e Fabrizio dopo l'uscita insieme dallo studio di Uomini e Donne? Per chi si fosse perso la scana, nel corso dell'ultima puntata del trono over andata in onda, la dama ha chiesto a Fabrizio di lasciare insieme lo studio per vivere fuori la loro storia d'amore appena iniziata. Il cavaliere ha accettato ed insieme - nonostante le perplessità e le accuse di Sossio Aruta - hanno abbandonato il programma. Ma cosa ne è stato di questa storia in queste settimane fuori dallo show? Il pubblico del trono over infatti continua a chiedersi se stia ancora durando, soprattutto perchè in molti hanno visto Fabrizio meno coinvolto di Manila - "Manila la vedo molto coinvolta. Quasi innamorata.. ma lui non mi convince tanto... bel corso della loro conoscenza, a volte li inquadravano mentre ballavano, lei lo coccolava con lo sguardo, lo accarezzava.. lui invece .. una statua... spero per Manila di sbagliarmi".

MANILA E FABRIZIO, L'IDILLIO È GIÀ FINITO?

Queste le parole di una telespettatrice, che ha avanzato sul web il dubbio di molti. Andando a spulciare sui social non arrivano però segnali che questa storia d'amore stia continuando. Anzi, Manila Boff, sia sul suo profilo Instagram che su Facebook, non mostra scatti al fianco di Fabrizio nè indizi che possano far comprendere che la loro storia stia continuando. Non mancano infatti i commenti dei fan che chiedono cosa stia accadendo e se i due si siano già lasciati, domande alle quali non arrivano risposte. Il dubbio rimane: che i due tornino presto in studio, purtroppo, con brutte notizie? E, in quel caso, quale sarà la reazione di Sossio?

