Uomini e Donne/ Anticipazioni, critiche per Sara Affi Fella: Nicola Panico dice la sua! (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Pioggia di critiche per Sara Affi Fella: dopo l'esterna della tronista con lorenzo Riccardi arriva la reazione dell'ex Nicola Panico!

12 dicembre 2017 Anna Montesano

Sara Affi Fella, Uomini e donne

Il trono di Sara Affi Fella è solo all'inizio eppure la situazione nello studio di Uomini e Donne è già infiammata. Ad accendere l'atmosfera è Lorenzo Riccardi, il corteggiatore che ben conosce le dinamiche del programma visto che vi ha già fatto parte nel tentativo di conquistare Ludovica Valli. Nonostante si dica non interessata e anzi infastidita dal comportamento di Lorenzo, è proprio con lui che è sorta nel corso delle prime puntate una complicità mista a rivalità che nasce soprattutto dalla voglia del corteggiatore di punzecchiarla e stuzzicarla continuamente. Sono però andate a Sara le prime critiche in questo trono e per colpa del gesto di abbandonare l'esterna in corso con Lorenzo per andare da Luigi.

LA REAZIONE DI NICOLA PANICO ALLE ESTERNE DI SARA

Da qui la lite dei due e le critiche anche di Tina Cipollari, per la prima volta schieratasi dalla parte dei corteggiatori in studio. Mentre Lorenzo pone le basi per essere uno dei protagonisti assoluti di questo trono, sul web arriva anche la reazione di Nicola Panico, ex fidanzato di Sara Affi Fella. Nella puntata del trono classico di ieri, Lorenzo, nel corso del suo sfogo, ha accusato Sara di poter essere sul trono solo per una ripicca all'ex. Nicola non ha mancato occasione e, sentendosi chiamato in causa, ha lanciato una frecciatina a Sara. Su Instagram, in una storia, si legge infatti: “Mi sento come il fidanzato che viene lasciato perché va in discoteca e poi la tua ex esce con un dj, così mi sento” scrive Nicola, facendo inevitabilmente capire che il pensiero di Sara è ancora molto presente nella sua vita.

