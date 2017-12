Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Classico, brutto colpo per Paolo: lo smacco di Angela! (12 dicembre)

Uomini e Donne, oggi 12 dicembre 2017 in onda la seconda parte del trono classico. Smacco per Paolo Crivellin: Angela Caloisi gli dà buca e ben due volte!

12 dicembre 2017 Anna Montesano

Paolo Crivellin e Angela Caloisi

Anche oggi torna l'appuntamento con Uomini e Donne e si riparte con il trono classico. Dopo Nilufar e Sara, Maria De Filippi torna a concentrarsi sul trono di Paolo Crivellin che è uscito in esterna con l'ultima arrivata Marianna. Per loro giro in moto e poi scambio di opinioni, molto provocatorio, sulle rivale. In studio Giorgia attacca Marianna e soprattutto Paolo per non averla portata in esterna e tra i due si scatena un battibecco che si conclude con l'uscita di Giorgia che lascia quindi lo studio senza essere seguita da Poalo. Si va avanti con l'esterna di Angela: la corteggiatrice rifiuta di uscire con lui, così è Paolo ad andarla a trovare nella sua città ma anche qui non si fa trovare e quando lui la chiama per farsi raggiungere lei rifiuta ancora.

LE ESTERNE DI PAOLO E NICOLO BRIGANTE

Oggi gli animi tra i due si scaldano ulteriormente: Paolo sostiene che abbia mancato di rispetto a lui e alla redazione, ma Maria lo fa ragionare sul significato della parola. Per Marianna la rivale è costruita ma Mario dà ragione ad Angela. Si va avanti con le esterne di Nicolò Brigante che è uscito con Marta, con la quale c'è stato un simpatico scambio di torte in faccia; segue l'eserna con Virginia. La corteggiatrice porta il tronista al concerto di Ricky, pero poi lui la accusa di non avere reagito all’attacco di Marta e teme sia finta, lei nega ma lui va via. Virginia lo raggiunge in albergo e gli parla della sua timidezza, così arrivano i bacetti, lei però non vuole baciarlo subito e si ritira. Si conclude con Mena che riceve un invito speciale da Paolo ma all'esterna si presenta invece Nicolò.

