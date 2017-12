Virginia Stablum/ Uomini e donne, da Miss Mondo a Nicolò Brigante, cosa succederà oggi?

Da Miss Mondo ad Ignazio Moser alle sue foto su Instagram, sicuramente Virginia Stablum non è una che passa inosservata e anche Nicolò Briganti se n'è accorto a Uomini e donne, come andrà?

12 dicembre 2017 Hedda Hopper

Virginia Stablum, Uomini e donne

Uomini e donne torna in onda con una nuova puntata del trono classico e con l'uscita di Virginia Stablum e Nicolò Brigante. Proprio la bella ex fidanzata di Ignazio Moser è presente nel parterre del programma e tra le corteggiatrice che sono in studio per conquistare il cuore del nuovo tronista. Ma cosa sappiamo di lei? Non poco visto che Virginia non è nuova al mondo dello spettacolo ma, soprattutto, delle passerelle, visto che posa per alcune campagne pubblicitarie e ha preso parte al concorso di Miss Mondo 2017. La bellissima 19enne ha già attirato le attenzioni del bel tronista catanese nonostante la sua liason, confermata dalla stessa corteggiatrice, con Ignazio Moser, il gieffino e ora fidanzato con Cecilia Rodriguez. La loro relazione è finita perché hanno capito che siamo due persone completamente diverse visto che lui è ancora alla ricerca del suo vero io.

ABBRACCI A BACI PER VIRGINIA E NICOLÒ

A quanto pare le parole di Virginia hanno lasciato intendere che c'è ancora dell'amaro in bocca per quello che è successo tra loro ma la bella trentina non si lascia abbattere, anzi. Di lei sappiamo che è di Trento, proprio come Ignazio, ed ha un passato da Miss nella categoria Mondo Cover Girl 2017 e Mondo Madonna di Campiglio 2017 arrivando quinta anche nel concorso di Miss Mondo Italia 2017. Nella nuova puntata di Uomini e donne la vedremo andare, insieme a Nicolò, al concerto di Riky ma le discussioni non mancano visto che non ha gradito molto l'attacco di Marta. I due però finiscono in albergo tra abbracci e baci.

© Riproduzione Riservata.