X Factor 2017/ La replica della semifinale in onda su Tv8: la scelta dei magnifici 4

X Factor 2017, la replica della semifinale in onda oggi, alle 21.15 su Tv8: ecco tutte le anticipazioni sulla scelta dei quattro finalisti che si sfiderano il 14 dicembre.

12 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

X Factor 2017

Oggi, martedì 12 dicembre, alle 21.15 su Tv8 andrà in onda la replica della semifinale di X Factor 11. In attesa della finalissima che andrà in onda in diretta dal Forum di Assago giovedì 14 dicembre, chi non ha avuto modo di guardare lo spettacolo della semifinale al termine della quale sono stati scelti i magnifici 4 che si sfideranno nell’ultimo atto del talent show di Sky può farlo questa sera. Questa puntata di X Factor 2017 prevede che i cinque concorrenti ancora in gara si sfidino in due manche al termine delle quali uno dei cantanti dovrà dire addio al suo sogno. Non mancherà, naturalmente, l’ospite musicale che in questa semifinale sarà italiano.

TUTTE LE ANTICIPAZIONI DELLA SEMIFINALE

Ad esibirsi sul palco della semifinale di X Facor 2017 sono i Ros e i Maneskin di Manuel Agnelli, Lorenzo Licitra ed Enrico Nigiotti di Mara Maionchi e Samuel Storm di Fedez. I concorrenti si sfidano in due manche. La prima manche è dedicata agli inediti: Lorenzo Licitra propone il brano “In the Name of Love”; Enrico Nigiotti canta il suo inedito dal titolo “L’amore è”. I Maneskin invece, propongono il loro brano inedito dal titolo “Chosen” mentre i Ros si esibiscono sulle note del loro singolo “Rumore”. Infine, Samuel Storm si esibisce sulle note della sua canzone dal titolo “The Story”. Nela seconda manche, i concorrenti si esibiscono sulle note di alcune grandi hit scelte dal pubblico grazie a X Me Passion Choice. Per Enrico Nigiotti il pubblico ha scelto “Redemption Song” di Bob Marley mentre Lorenzo Licitra canta “Diamonds” di Rihanna. Per i Gruppi invece, You’re Nobody ‘Til Somebody Loves You di James Arthur è il pezzo scelto per i Maneskin mentre “Acida” dei Prozac+ è la canzone che devono interpretare i Ros. Infine, per Samuel Storm i telespettatori hanno scelto “Stand By Me” di Ben E. King.L'ospite della semifinale è Francesca Michielin.

