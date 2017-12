Zac Efron e Rebecca Ferguson fidanzati?/ I due attori si sono conosciuti sul set del film The Greatest Showman

Zac Efron è di nuovo innamorato? L'attore, noto al grande pubblico per il suo ruolo in High School Musical, ha postato alcune foto insieme alla collega Rebecca Ferguson.

12 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Zac Efron e Rebecca Ferguson (Instagram)

Zac Efron è di nuovo innamorato? Il dubbio è più che lecito guardando le recenti foto pubblicate dall'attore americano nel suo profilo Instagram nelle quali appare insieme alla collega Rebecca Ferguson. I due sono attualmente impegnati nella promozione del film The Greatest Showman, sul cui set potrebbe essere nata molto di più di una semplice collaborazione artistica. A far nascere i sospetti è stata una foto pubblicata dallo stesso Efron nella quale si mostra in un'immagine del set in compagnia della co-star. Nella didascalia, l'ex stella di High School Musical ha scritto: "Una foto che vale mille parole ma le uniche che riesco a pensare ora sono: a cosa stai pensando?! Guardala!". In seguito, un'altra immagine aveva confermato come fosse stato facile guardare la splendida attrice. Ed ecco il nuovo commento: "Finalmente ho guardato...", parole accompagnate da un emoji con tanto di occhi a forma di cuore (clicca qui per guardare lo scatto in questione).

Zac Efron è di nuovo innamorato?

Zac Efron sembra essere di nuovo innamorato, come dimostrano le foto apparse nel suo seguitissimo profilo Instagram, che può vantare più di 31 milioni di followers. Non è la prima volta che l'attore, attualmente impegnato nella promozione della pellicola The Greatest Showman presenta ai propri sostenitori la sua fidanzata, anche se tutte le sue relazioni del passato si sono concluse tra le polemiche. Nel 2005 Zac Efron e Vanessa Hudgens iniziarono una relazione durante le riprese di High School Musical, il programma della Disney che o ha reso famoso in tutto il mondo grazie al ruolo di Troy Bolton. I due si lasciarono nel 2010, periodo nel quale Efron dovette affrontare una dura battaglia contro l'alcolismo e l'abuso di droghe. Dal 2014 al 2016 ci fu un'altra splendida donna nella sua vita ovvero la modella e imprenditrice Sami Mirò.

