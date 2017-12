diMartedì/ Anticipazioni e ospiti puntata 12 dicembre: Maria Grazia Contini e Massimo Giannini

Questa sera, martedì 12 dicembre 2017, va in onda su La7 alle ore 21.15 una nuova puntata di diMartedì, il talk show di approfondimento politico condotto da Giovanni Floris.

Gene Gnocchi a diMartedì

Questa sera, martedì 12 dicembre 2017, in prima serata su La7 va in onda alle 21.10 un nuovo appuntamento con diMartedì, il programma di Giovanni Floris. Tanti i temi che potrebbero essere passati al setaccio durante la puntata a partire dalla mobilitazione delle forze politiche in vista delle prossime elezioni politiche. Il segretario del Pd Matteo Renzi è impegnato nella ricerca di alleati dopo gli addii di Giuliano Pisapia e Angelino Alfano. Intanto il centrodestra continua a crescere nei sondaggi grazie alla competizione interna tra i leader Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Anche il Movimento 5 Stelle risulta in crescita nei sondaggi con il candidato premier Luigi Di Maio impegnato con il suo “Rally tour” per trovare nuovi consensi nel nord Italia. Non mancherà il focus sui crac bancari. Tra gli ospiti di Giovanni Floris ci saranno la pedagogista dell'Università di Bologna, Maria Grazia Contini e l'editorialista de La Repubblica Massimo Giannini. “Quella di #Giannini di @repubblica resterà negli annali. Conduceva #Ballaró, al posto di Floris, che andò a @La7tv e gli contrappose @diMartedi. Ora #Giannini è ospite fisso a #DiMartedi. Un po’ come Rivera all’Inter o Mazzola al Milan”, ha scritto un utente su Twitter commentando la presenza del giornalista nel talk show di La7.

LA COPERTINA DI GENE GNOCCHI

A inizio puntata non mancherà la copertina satirica di Gene Gnocchi che settimana scorsa ha scherzato sui regali di Natale dei politici. “Si avvicina il Natale. E gli italiani fremono per sapere quali sono i pacchi più appetitosi. Ve ne segnaliamo tre. Se scegli il pacco Renzi dentro trovi: 80 euro anche al tuo criceto; Bonus giovani fino a 75 anni; Orfini come colf. Poi c’è il pacco Berlusconi. Dentro trovi: pensione minima a 10.000 euro; Flat tax tutta pagata dalla Lario; via l’Imu sulla quinta casa. E infine il pacco Di Maio con scie chimiche per l’albero di Natale; Biotestamento biodegradabile e reddito minimo alla genovese: 5 euro!”, ha detto martedì 5 dicembre a diMartedì. Ricordiamo che è possibile seguire diMartedì anche sui social: sulla pagina Facebook ufficiale e su Twitter (@diMartedi ) con l’hashtag ufficiale #dimartedì.

