AL BANO E ROMINA POWER / Si amano ad Amburgo: la coppia in Germania tra foto e cuori

I fan sono già pazzi di loro in ricordo dei bei vecchi tempi ma quando Al Bano e Romina Power posano per social e paparazzi con tanto di cuore in mano e la scritta "Ti Amo" tutto cambia

13 dicembre 2017 Hedda Hopper

Albano Carrisi

Al Bano Carrisi e Romina Power continuano a far discutere e far parlare di loro. Non c'è settimana, non c'è mese in cui uno dei due non dica qualcosa che diventa subito un caso nazionale alla riprova di quanto il nostro Paese li abbia amati e li ama ancora. La loro reunion dopo anni di pettegolezzi, scontri e screzi, ha fatto tutti felici ma nel corso dei mesi è arrivata subito la conferma che quello che si vedeva era solo un duo artistico che ha deciso di tornare insieme sul palco. Nessun intreccio sentimentale alla base e nessuna gelosia (salvo poi punzecchiare e fare battutine in studi televisivi e sui social) tra Al Bano, Romina e Loredena Lecciso l'eterna non moglie, ma compagna, dell'artista pugliese. Ma qual è il caso del giorno? Semplice, nuove foto della coppia sorridente, felice, complice e con tanto di cuore in mano con su scritto "Ti Amo".

AL BANO E ROMINA SI "AMANO" IN GERMANIA

Il gossip questa volta arriva dalla Germania e, in particolare, da Amburgo, dove i due sono ospiti in questi giorni ma non per una vacanza di coppia ma solo per presentare il loro tour che li porterà proprio nel Paese nei prossimi mesi. In particolare, Al Bano e Romina Power sono stati immortalati insieme, a spasso per i mercatini natalizi ad Amburgo, in Germania, dove torneranno ad esibirsi sul palco, in coppia, proprio la prossima primavera 2018. Nessun ritorno di fiamma per la coppia quindi ma la loro complicità e i loro sorrisi non hanno permesso a nessuno di fare a meno di notarli nè per le vie che ospitano i mercatini e né sui social e sui siti dedicati alla musica e al gossip. Per adesso dobbiamo accontentarci di una dedica su un cuore di cioccolata...Clicca qui per vedere foto e video postate da Romina su Instagram.

© Riproduzione Riservata.