ALENA SEREDOVA / La frecciatina ad Ilaria D'Amico: "Nel cuore di molti tifosi io sono rimasta"

Alena Seredova ha parlato in una sua recente intervista della rottura con Gigi Buffon, lanciando una frecciatina a Ilaria D'Amico, attuale compagna del portiere.

13 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Alena Seredova

Il matrimonio tra Alena Seredova e Gigi Buffon è giunto al termine da anni (quanto meno dal punto di vista sentimentale) e la modella ceca si sente finalmente libera di parlare senza rancore di quanto accaduto e del tradimento avvenuto tra il marito e la conduttrice Ilaria D'Amico. Durante la sua recente partecipazione al programma Le Capitane di Spike Tv, la modella 39enne ha affermato di avere ritrovato l'equilibrio dopo la rottura con il portierone della Juventus, dal quale ha avuto i figli David Lee e Louis Thomas: "Si può andare tranquillamente avanti, si può stare bene, anzi si può stare anche meglio", ha chiarito riferendosi al suo attuale compagno Alessandro Nasi. E sul tradimento avvenuto con Ilaria D'Amico quando lei e Gigi erano ancora sposati, la Seredova usa la sua classica ironia: "Per essere una (fa il gesto delle corna) non è mai morto nessuno!"

Elena Seredova: il passato e la frecciatina a Ilaria D'Amico

Elena Seredova continua l'intervista a Spike Tv precisando di non essere pentita di nulla riguardo quanto accaduto in passato e soprattutto del fatto che dal legame decennale con Gigi Buffon siano nati i suoi due figli: "Per quanto riguarda la mia vita privata rifarei tutto, ho i miei figli. Loro hanno preso un po' da me e un po' dal papà e se li avessi avuti con un altra persona sarebbero stati diversi, ma io li amo esattamente così come sono". E proprio per il loro bene ha cercato di ragionare anche nei giorni difficili della rottura con il portiere: "È come se la mia casa avesse preso fuoco e il mio unico pensiero fosse quello di portare in salvo i miei bambini. Sono riuscita a ragionare, a tenere duro per i miei figli, ho la coscienza di aver fatto di tutto per farli stare bene e posso andare avanti a testa alta". E a Ilaria D'Amico, la nuova compagna di Buffon, la Seredova non può fare a meno che lanciare una piccola frecciatina: "Sento che sono rimasta nel cuore dei tifosi".

