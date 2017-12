ATTACCO AL POTERE/ Su Canale Nove il film con Denzel Washington e Bruce Willis (oggi, 13 dicembre 2017)

Attacco al potere, il film in onda su Canale Nove oggi, mercoledì 13 dicembre 2017. Nel cast: Denzel Washington, Annette Bening e Bruce Willis, alla regia Edward Zwick. Il dettaglio.

Il film Attacco al potere va in onda su Canale Nove oggi, mercoledì 13 dicembre 2017, alle 21.15. Una pellicola thriller che è stata diretta nel 1998 da Edward Zwick, noto regista americano che ha curato la regia di film come Blood Diamond - Diamanti di sangue, L'ultimo Samurai e Jack Reacher - Punto di non ritorno. Il cast di Attacco al potere conta alcuni grandi nomi del cinema hollywoodiano, come Denzel Washington, Annette Bening, Bruce Willis, Tony Shalhoub, Sami Bouajila e Mark Valley. Annette Bening, che interpreta il duplice ruolo di Elise Kraft e Sharon Bridger, è un'attrice americana nota per la sua partecipazione a film del calibro di American Beauty, La diva Julia - Being Julia e I ragazzi stanno bene. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

ATTACCO AL POTERE, LA TRAMA DEL FILM

Gli agenti Hubbard e Haddad, entrambi membri dell'FBI, sono alle prese con uno spinoso caso che riguarda un attacco terroristico, apparentemente simulato che ha colpito la linea metropolitana cittadina. Poco dopo i presunti terroristi hanno richiesto che Ahmed Bin Talal, leader di un gruppo integralista, venga immediatamente liberato. I due agenti non hanno idea di come e perché l'uomo sia stato tratto in arresto. I primi indizi portano i due agenti del FBI a sospettare di Elise Kraft, che poi si scoprirà essere un membro della CIA. La donna ha contribuito a mantenere finanziariamente un'organizzazione militare islamica contraria al regime iracheno. L'operazione, voluta dalla CIA, mirava proprio a proteggere il gruppo comandato da Ahmed Bin Talal. Trascorrono diversi giorni e due nuovi attentati terroristici terrorizzano New York, facendo esplodere due autobus e provocando la morte di almeno trenta morti. L'unico modo per porre fine alla scia di sangue è quella di trovare lo sceicco. Le indagini di Hubbard lo portano ad imbattersi in William Deveraux, alto ufficiale dell'esercito americano, che nega il suo coinvolgimento nel sequestro di Bin Talal. Anche Samir, un cittadino palestinese, viene interrogato ma poco dopo rilasciato. Nel frattempo un nuovo terribile attentato sconvolge la città causando la morte di oltre seicento persone. La situazione diventa più che mai complessa e Deveraux ne approfitta applicando la legge marziale su New York. Inoltre fa rinchiudere tutti i musulmani presenti in città all'interno di un'ex struttura sportiva.

