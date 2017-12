Aida Yespica e Giuseppe Lama si sono lasciati/ L'imprenditore darà la sua versione dei fatti? (GF VIP 2)

13 dicembre 2017 Anna Montesano

Aida Yespica e Giuseppe Lama

È arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della rottura tra Aida Yespica e Giuseppe Lama. La showgirl venezuelana ha annunciato nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Chi che i sentimenti che prima la legavano all'imprenditore napoletano sino sfumati e, quindi, non più forti come prima. Una notizia che ha stupito soprattutto per il fatto che solo pochi giorni prima, intervistata da Barbara D'Urso, la Yespica ha invece dichiarato che la storia col suo Geppy procedeva per il meglio anche se era comunque presto per parlare di progetti importanti come il matrimonio. È per queste motivazioni che i fan si chiedono cosa sia cambiato in questo pochissimi tempo. Un chiarimento che potrebbe però arrivare molto presto.

PRESTO LA REPLICA DI GEPPY?

Anche Geppy infatti potrebbe decidere di dare la sua versione dei fatti, dando agli amanti del gossip qualche indizio in più che spieghi la fine così improvvisa di questo rapporto. In effetti un primo indizio di "crisi" è arrivato proprio con l'uscita dalla casa di Aida Yespica. I telespettatori del Grande Fratello Vip hanno notato da subito una certa freddezza nell0incontro tra la showgirl venezuelana e l'imprenditore napoletano. Dopo tre mesi di lontananza, i due si sono freddamente abbracciati e scambiati solo un bacio non particolarmente appassionato. Un'immagine che ha sollevato nell'immediato i sospetti dei fan che ne hanno sottolineato la freddezza, soprattutto se a confronto con la scena dell'incontro tra Daniele Bossari e Filippa Lagerback. Non ci resta che scoprire se anche Giuseppe Lama deciderà di dire la sua, dando ulteriori speigazioni sulla fine di questo rapporto.

