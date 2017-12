Alena Seredova/ L’ex di Gigi Buffon: “Di corna non è mai morto nessuno, rifarei tutto”

Alena Seredova, l'ex di Gigi Buffon rompe il silenzio dopo la separazione e commenta a mente lucida quel dolore grande prima di lasciarsi tutto alle spalle.

13 dicembre 2017 Emanuela Longo

Alena Seredova

La bellissima modella ceca ed ex moglie di Gigi Buffon, Alena Seredova, ha rotto il silenzio dopo la separazione dal portiere della Juventus e con una maggiore consapevolezza e lucidità, ma soprattutto con un sorriso sul volto è tornata a parlare della rottura. Lo ha fatto nel corso di una puntata de Le Capitane, trasmissione in onda su Spike Tv e dedicata alle wags italiane. Oggi 39enne e madre di due figli, Alena ha ripreso la sua vita in mano e ha ormai superato il dolore per quella separazione, tanto da asserire: "Di corna non è mai morto nessuno". Nella sua vita ora c'è spazio solo per il futuro che lei vede certamente roseo nonostante un matrimonio tristemente naufragato (oggi Buffon è legato sentimentalmente a Ilaria D'Amico dalla quale ha avuto un figlio, Leopoldo Mattia, quasi due anni fa). "Si può andare tranquillamente avanti, si può stare bene, anzi si può stare anche meglio", ha dichiarato la Seredova, oggi al fianco di Alessandro Nasi, suo nuovo compagno.

ALENA SEREDOVA: I SUOI FIGLI LA VERA PRIORITÀ

La relazione tra Alena Seredova e Gigi Buffon è durata quasi dieci anni. Un amore grande dal quale sono nati i due bambini, David Lee e Louis Thomas, che oggi rappresentano la vera priorità per la modella ceca. "Per quanto riguarda la mia vita privata" - ha aggiunto ancora alla trasmissione tv - "rifarei tutto, ho i miei figli". Nessun rimorso né rimpianto, dunque, tanto da aggiungere, riferendosi ai suoi bambini: "Loro hanno preso un po’ da me e un po’ dal papà e se li avessi avuti con un'altra persona sarebbero stati diversi, ma io li amo esattamente così come sono". La rottura con Buffon ha certamente rappresentato un momento buio della sua vita, tanto da aver scelto di parlarne serenamente solo dopo aver metabolizzato quel dolore. Di recente, come ricorda Vanity Fair, la stessa Seredova aveva ricordato, parlando della fine della sua relazione con il padre dei suoi figli: "È come se la mia casa avesse preso fuoco e il mio unico pensiero fosse quello di portare in salvo i miei bambini". Proprio loro le avevano permesso di trovare la forza per andare avanti e tornare nuovamente a sorridere. "ho la coscienza di aver fatto di tutto per farli stare bene e posso andare avanti a testa alta", aveva aggiunto. Nonostante le sue vicende sentimentali però, Alena continua a restare a restare nei cuori di tifosi.

