Amici 17/ Anticipazioni 13 dicembre: nuove squadre e Biondo eliminato?

Sabato pomeriggio ci aspetta una nuova diretta di Amici 17 con due squadre completamente rivoluzionate e la misteriosa assenza di Biondo, cosa succederà?

13 dicembre 2017 Hedda Hopper

Amici 17

Nuova puntata di Amici 17 in arrivo su Real Time oggi, 13 dicembre, con nuove prove da affrontare e nuovi litigi. I ragazzi del talent show di Maria De Filippi sembrano davvero agguerriti e pronti a a dire la loro in ogni caso e anche ieri è stato così. Alla fine della diretta di sabato, i ragazzi sono tornati in classe e hanno finito per litigare e mentre una squadra si lamenta della doppia sconfitta, l'altra prende di mira Yaser, capitano, per via del mancato schieramento di Adjuah. Proprio per questo la redazione ha deciso di intervenire, soprattutto perché dopo l'uscita di scena di Silvia B e le richieste di "trasloco" di altri ragazzi, la squadra del Fuoco aveva ormai 12 concorrenti a discapito dell'altra, quella del Ferro, composta da soli 8. Una gara persa in partenza al televoto e proprio per questo le squadre sono state rivoluzionate e ribilanciate dalla redazione.

CAMBIO SQUADRE E L'ASSENZA DI BIONDO

Le lamentele non sono mancate nemmeno ieri e oggi ne sentiremo delle belle ma, la cosa che tutti hanno subito notato è stata l'assenza di Biondo. Il rapper ieri non era in studio e non ha partecipato alla divisione delle squadre e questo ha subito fatto gridare allo scandalo. I fan di AMici 17 si sono subito preoccuati convinti che anche a Biondo fosse successa la stessa cosa di Silvia B e che anche il rapper avesse ricevuto dei "no" dalla parte della commissione e quindi lasciato la scuola. Per fortuna non è stato così visto che già ieri pomeriggio Biondo ha usato i social per chiarire le cose e confermare di essere assente solo perché malato e non perché eliminato. Oggi lo rivedremo? Può essere di no ma sicuramente nei prossimi giorni, e sabato, sarà in squadra per la sfida.

