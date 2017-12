ANGELO/ Uomini e donne, attacca Anna Tedesco: "Sei innamoratissima di Giorgio Manetti!"

Colpi di scena in studio a Uomini e donne dove Angelo tornerà a parlare di Anna Tedesco e non solo trovando l'appoggio di Gianni Sperti ma anche il giudizio di Tinì

13 dicembre 2017 - agg. 13 dicembre 2017, 15.43 Hedda Hopper

Anna Tedesco, Uomini e donne

È stupito Angelo nel scoprire che Anna Tedesco, dama con la quale ha avuto una breve storia finita tra accuse reciproche, ha iniziato a frequentare Guido, ex di Gemma Galgani. Soprattutto ricordando che le parole di lei verso Guido non sono state proprio positive: "Non ci sono state belle parole verso Guido quando usciva con Gemma. Non ha fatto alcun apprezzamento al cavaliere. Lei mi ha detto che quando si avvicinava per ballare le dava fastidio! - così arriva alla sua conclusione - Questo è solo un diversivo per evitare le voci riguardanti Giorgio ma la verità è che lei è innamoratissima di lui!". Parole che innescano uno scontro senza freni tra Anna e Angelo, ricco di accuse anche molto forti da parte della dama che continua a ribadire che il cavaliere è stato molto violento nei suoi riguardi ed è addirittura arrivato a minacciarla. (Anna Montesano)

TONI ALTI NELLO STUDIO DI UOMINI E DONNE

Nuovi colpi di scena in Uomini e donne che torna in onda oggi con una delle ultime puntate della settimana ad un passo dalle vacanze natalizie. Al centro ci sarà ancora la storia di Anna Tedesco e della sua possibile passione per Giorgio Manetti. A tirare nuovamente in ballo la situazione ci sarà proprio Angelo. Il campano stava conoscendo Anna Tedesco e, dopo qualche settimana, quando le ha chiesto di fingere di rinunciare all'amicizia con Giorgio in nome del loro rapporto lei ha detto di no causando una serie di ripercussioni. Angelo ha dato di matto, sembra, facendole una chiamata che ha messo paura a lei e a suo figlio. Da allora tra di loro è tutto finito e la dama ha deciso di uscire con Guido e questo ha scatenato nuovamente la gelosia del campano che oggi tornerà al centro dello studio per accusare la dama di essere innamorata di Giorgio.

ANGELO VS ANNA TEDESCO

Gianni Sperti e Tina Cipollari questa volta sono dalla parte del cavaliere che non può far altro che ribadire che l'unico motivo per il quale Anna è così legata a Giorgio è solo per amore e non per amicizia. Gianni Sperti è convinto che le reazioni della dama siano dovute proprio a questo anche se il toscano sembra ribadire il fatto che loro non nascondono niente, almeno lui non di certo. Anna è uscita con Guido e questo non è piaciuto a nessuno, nemmeno ad Angelo che ha dato di matto per via della dama e un altro litigio prenderà forma in studio senza esclusioni di colpi. Cos'altro succederà?

