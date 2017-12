Anna Tedesco/ Uomini e donne, la dama esce con Guido ma ama Giorgio Manetti!

Tutti contro Anna Tedesco anche nella nuova puntata di Uomini e donne? La donna esce con Guido per dispetto di Gemma Galgani ma ama Giorgio Manetti? Polemiche in studio

13 dicembre 2017 Hedda Hopper

Anna Tedesco, Uomini e donne

Anche la nuova puntata del trono over di Uomini e donne riuscirà a tenere tutti incollati alla sedia soprattutto per via di quello che succederà ad Anna Tedesco e ai suoi uomini. Sarà proprio dopo questa puntata che la dama di Gubbio lascerà il programma o, almeno, annuncerà di volerlo fare per poi tornare proprio per chiarire una serie di cose con Giorgio Manetti. Il gabbiano toscano continua a mietere successi in studio ma, a quanto pare, anche Anna Tedesco è caduta nella sua rete, almeno secondo quanto affermerà oggi pomeriggio Angelo. Nella nuova puntata del trono over, la dama prenderà posto al centro dello studio per annunciare di essere uscita con Guido, il dottorino arrivato nel programma per conoscere Gemma Galgani e questo darà il via ad una serie di polemiche in studio visto che tutti daranno contro alla dama.

TUTTI CONTRO ANNA TEDESCO?

Anna Tedesco è pronta a raccontare della sua uscita con il dottore proprio dopo il rifiuto di Gemma ancora coinvolta da Giorgio Manetti e questo non piace a nessuno e, soprattutto, ad Angelo. Il suo ex cavaliere campano prende la palla al balzo per confermare le voci degli ultimi giorni ovvero il fatto che Anna ha perso la testa per Giorgio e che le prove sono tangibili. La discussione non può far altro che infervorare gli opinionisti del programma a cominciare da Gianni Sperti. L'ex ballerino è convinto che i due abbiano una relazione fuori dallo studio o che, comunque, si vedano e siano più che amici. La conferma arriva anche da Tina Cipollari che ha avuto modo di vedere molte foto che ritraggono i due insieme ad eventi e feste, come reagirà Anna questa volta?

© Riproduzione Riservata.