BEAUTIFUL / Sally è libera e si prepara a lasciare Los Angeles (Anticipazioni 13 dicembre)

13 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Beautiful

Beautiful tornerà questo pomeriggio su Canale 5 segnando la fine dei problemi legali di Sally Spectra. Grazie all'intervento di Thomas, che ha chiarito al giudice i motivi dello ormai noto spionaggio industriale, la rossa potrà essere di nuovo libera, evitando i cinque anni di carcere che le erano stati prospettati in un primo momento. Se da un lato ci sarà spazio per buone notizie, dall'altro tutti i suoi beni le verranno confiscati e si troverà costretta a ripartire da zero se vorrà creare una nuova attività. Tale notizia le farà capire come sia impossibile avere futuro nel mondo della moda a Los Angeles, motivo per cui Sally deciderà che è giunto il momento di lasciare la città nella quale ha conosciuto l'amore. Si tratterà della peggiore notizia possibile per Thomas che solo poche ore prima ha avuto conferma dell'amore che la Spectra prova nei suoi confronti. Per questo motivo cercherà di convincerla a non giungere a conclusioni troppo affrettate, perché i Forrester potrebbero darle una seconda possibilità anche se avranno bisogno di tempo per perdonarla.

Beautiful: Wyatt e Liam scoprono gli intrighi di Bill

Insieme alle vicende relative alla fine dei suoi problemi legali, Sally Spectra sarà oggi al centro delle riflessioni del clan Spencer. Liam comprenderà come sia stato Bill a stroncare qualsiasi futuro della nuova casa di moda, scrivendo di proprio pugno la recensione che di fatto ha segnato nuovi guai economici. L'obiettivo del magnate sarà più che mai chiaro ai due fratelli Spencer: il padre sarà pronto a tutto pur di distruggere la Spectra Fashion e costruire così il suo edificio, simbolo del suo potere. Con questi presupposti, Bill verrà in parte ritenuto colpevole di tutto quello che è accaduto successivamente: se non fosse stato per lui, Sally non avrebbe avuto bisogno di rubare i bozzetti della Forrester Creations con le ben note conseguenze del caso. Non ci sarà dunque tempo da perdere: anche Steffy dovrà apprendere la verità, rendendosi conto che Sally non è una persona meschina come aveva pensato fin dall'inizio...

