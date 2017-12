BELEN RODRIGUEZ/ Joe Bastianich parla della chiusura del loro ristorante: "Non so se con lei farò altro"

Belen Rodriguez ha recemente chiuso il ristorante in cui era socia con Joe Bastianich. Intanto sia la carriera che l'amore con Andrea Iannone proseguono a gonfie vele.

13 dicembre 2017 Annalisa Dorigo

Belen Rodriguez (Instagram)

Il successo di Belen Rodriguez non riguarda soltanto il mondo della televisione e del gossip nel quale è grande protagonista nel bene e nel male. La modella argentina negli ultimi anni ha cercato di creare un vero e proprio impero, creando attività sia nel mondo della moda che della ristorazione. È così che ha creato un marchio di costumi da bagno insieme alla sorella Cecilia, ha cominciato a collaborare con un marchio di saloni di estetica e ha aperto un ristorante, diventando socia di Joe Bastianich. L'avventura del Ricci si è conclusa qualche settimana fa, come precisato dallo stesso giudice di Masterchef. Il ristoratore italo-americano ha ammesso che, quando un'attività non funziona, è necessario chiuderla prima di peggiorare le cose: "Sono cose che capitano – ha spiegato al settimanale Spy - se un locale non funziona si chiude. Con Belen? Non so se farò altro".

Belen Rodriguez: carriera e amore a gonfie vele

Nonostante il passo falso con il ristorante Ricci, per il quale qualche mese fa lei stessa aveva ammesso di avere perso interesse, la carriera di Belen Rodriguez prosegue per il meglio con un successo dopo l'altro. L'avventura a Tu sì que vales si è appena conclusa, con ascolti persino superiori alle aspettative, e anche con qualche polemica riguardante i tanti errorini commessi, l'argentina si presenta tra le favorite per la conduzione del Grande Fratello Nip (in onda molto probabilmente dalla primavera del 2018). La diretta di Tu sì que vales ha evidenziato come la sua esperienza nella conduzione non sia proprio al top, eppure si sa: quando c'è di mezzo il personaggio più discusso del gossip, il successo è garantito. Archiviato l'impegno televisivo su Canale 5, Belen si prepara a trascorrere le vacanze di Natale insieme al figlio Santiago e al fidanzato Andrea Iannone. Anche se qualche settimana fa si erano diffuso le voci di una loro possibile rottura, tutto sembra andare per il meglio per la coppia che si è rivista insieme in occasione della festa di benvenuto in famiglia a Ignazio Moser.

© Riproduzione Riservata.