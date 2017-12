BIGLIETTI FINALE X FACTOR 2017/ Info e costi: come vincere un posto al Mediolanum Forum

Domani, giovedì 14 dicembre 2017, al Mediolanum Forum andrà in scena la finale di X Factor 11. Ecco come vincere gli ultimi biglietti per assistere all'ultimo live show.

13 dicembre 2017 Redazione

X Factor 2017

COME PARTECIPARE ALLA FINALE DI X FACTOR 2017

Mancano poco più di 24 ore alla finale di X Factor 11 che si svolgerà domani, giovedì 14 dicembre, al Mediolanum Forum di Assago. Sul palco si esibiranno i quattro finalisti: Enrico Nigiotti e Lorenzo Licita (Over), i Maneskin (Gruppi) e Samuel Storm (Under uomini). Quest’anno erano davvero molti i concorsi ufficiali promossi dallo show che permettevano di vincere un biglietto per i Live show e la finale. Grazie all’app ufficiale X Factor 2017 ogni giovedì sera si poteva giocare con XF TOUR e vincere uno dei biglietti dei live show, compresi quelli della finale del 14 dicembre. Fino al 15 novembre 2017, i titolari di un conto XME di Intesa San Paolo, accedendo al sito www.palco.it, potevano partecipare all’estrazione di 200 biglietti per la Finale di X Factor 11. Chiusi anche i concorsi di Zadig & Voltaire, Old Wild West e Lay’s. Ma se non avete ancora vinto un biglietto per la finale, c’è ancora un possibilità.

COME VINCERE UN BIGLIETTO PER LA FINALE

Grazie a Opel e l’iniziativa Secret Car è ancora possibile partecipare alla finale di X Factor 11. Fino a domani, giovedì 14 dicembre 2017, un’autovettura della nuova Gamma X stazionerà in un luogo segreto della città di Milano. I due concorrenti che, seguendo gli indizi sui profili social ufficiali di Opel e di X Factor Italia, troveranno la macchina, si aggiudicheranno gli ingressi per lo show. Sempre con Opel, l'iniziativa Vieni Guidi Vinci mette in palio altri biglietti per la Finale di X Factor: se avete più di 21 anni e siete in possesso di una patente B, andate in una concessionaria Opel per il Test Drive di una delle autovetture della Gamma X - Crossland X, Mokka X e Grandland X - e scoprite subito se avete vinto.

