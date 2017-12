Beautiful oggi non va in onda/ Perché? Canale 5 trasmette Sacrificio d'amore: ecco quando torna in tv

Beautiful, oggi, mercoledì 13 dicembre, non va in onda: al posto della soap opera, canale 5 trasmette la replica della prima puntata di Sacrificio d'amore. Ecco quando torna in tv la soap.

13 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Oggi, mercoledì 13 dicembre, Beautiful non va in onda. Alle 13.40, su canale 5, infatti, andrà in onda la replica della prima puntata di Sacrificio d’amore. La nuova fiction di canale 5, interpretata da Francesco Arca e Francesca Valtorta ha debuttato lo scorso 8 dicembre incollando davanti ai teleschermi solo 2.178.000 spettatori pari al 9.9% di share. Ascolti non altissimi per la fiction di canale 5 al punto che i vertici Mediaset hanno deciso di rimandare in onda la prima puntata. Da ieri, infatti, al posto di Beautiful, alle 13.40 su canale 5, va in onda la replica del primo appuntamento di Sacrificio d’amore. La prima puntata è stata divisa in più parti. Dopo l’appuntamento di ieri, il pubblico di canale 5 potrà continuare a seguire la prima puntata di Sacrificio D’amore fino a venerdì 15 dicembre quando, alle 21.20, andrà in onda la seconda puntata. Beautiful tornerà in onda solo sabato 16 dicembre, prima del nuovo appuntamento con il pomeridiano di Amici.

LA RABBIA DEI FANS

La decisione di Mediaset di sospendere la programmazione di Beautiful per dare spazio a Sacrificio d’amore e tentare di salvare la nuova fiction ha scatenato la rabbia dei fans della famosa soap opera americana. Sui social, infatti, sono tantissimi i commenti degli utenti che puntano il dito contro canale 5, reo di aver sospeso la programmazione di Beautiful. I fans sperano che non accada la stessa cosa anche la prossima settimana con la messa in onda della seconda puntata di Sacrificio d’amore che potrebbe essere spezzettata per poter essere trasmessa al posto di Beautiful. Qualora non fosse così e la soap opera americana dovesse tornare alla sua originaria collocazione, i fans potranno guardare le avventure dei Forrester fino a sabato 23 dicembre per poi fermarsi in occasione delle festività natalizie.

