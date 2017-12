CECILIA RODRIGUEZ E IGNAZIO MOSER/ La benedizione delle famiglie per la nuova coppia (Grande Fratello Vip 2)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sempre più uniti e innamorati: per la coppia del Grande Fratello Vip 2 arriva anche la benedizione delle rispettive famiglie.

13 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser non potrebbero essere più felici. La modella argentina e l’ex ciclista, dopo essersi incontrati e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip 2017 stanno vivendo il loro amore lontano dalle luci dei riflettori. Felici di poter finalmente stare insieme, Cecilia e Ignazio, pur non convivendo, trascorrono insieme la maggior parte del tempo a disposizione con la benedizione delle rispettive famiglie. Ignazio Moser, infatti, ha incontrato la famiglia di Cecilia. Durante una festa, Ignazio ha trascorso un’intera serata con Belen, i genitori di Cecilia e Andrea Iannone con cui, ai microfoni del settimanale Chi, Moser ha instaurato un bel rapporto. “All’inizio temevo Belen, me l’hanno descritta come una ragazza dura, tosta, insomma me la facevo sotto. Invece lei è stata carinissima, dolcissima. Mi ha detto che a causa nostra ha perso dieci anni di vita. Ho legato anche con Andrea Iannone, il suo fidanzato: ci scambiamo messaggi, ci sentiamo. Mi ha rivelato che quando Cecilia era dentro la casa, Belen, all’esterno, parlava e reagiva come lei: ora isterica, ora affettuosa. Anche per loro il Gf Vip è stato un viaggio incredibile”, ha dichiarato Ignazio. La madre di Cecilia, poi, su Instagram, ha pubblicato un video della sua famiglia in festa in cui c’è anche Ignazio, battezzandolo come nuovo membro della famiglia Rodriguez.

LA FAMIGLIA MOSER ACCOGLIE CECILIA

Una buona accoglienza è quella che ha ricevuto anche Cecilia Moser dalla famiglia di Ignazio. La modella argentina, infatti, ha incontrato la famiglia Moser al gran completo, compresi i genitori del suo fidanzato. Sia dalla mamma che dal padre di Ignazio che, dopo la freddezza iniziale, ha accolto Cecilia con calore. “All’inizio mia mamma ha conosciuto Cecilia al telefono. Io sono il cocco di mamma quindi con lei ho avuto gioco facile. Mio padre, invece, ha parlato per la prima volta con Cecilia qui a Trento. In principio era freddo, ma dopo pochi minuti ‘lo sceriffo’ l’ha invitata a sciare. Parlavano dell’Argentina, scherzavano. Io li osservavo, ero felice”, ha rivelato Ignazio al settimanale diretto da Alfonso Signorini. La famiglia Rodriguez e i Moser, dunque, si uniranno per trascorrere insieme le festività natalizie?

