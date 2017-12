CHECCO ZALONE / Dice no a Sanremo 2018 e Claudio Baglioni (Music)

Il comico ed attore Checco Zalone ospite nella seconda puntata del programma Music presentato sulle frequenze di Canale 5 da Paolo Bonolis con l’inseparabile Luca Laurenti.

13 dicembre 2017 Francesca Pasquale

Checco Zalone

IL NO A SANREMO 2018

Questa sera va in onda su Canale 5 l’atteso appuntamento con il programma Music per la conduzione di Paolo Bonolis e le divertenti incursioni del maestro Luca Laurenti. Tanti gli ospiti annunciati tra cui il comico ed attore Checco Zalone al suo ritorno sulle scene televisive a due anni di distanza dalla sua ultima volta. Un personaggio molto amato dal pubblico italiano e non solo, campione di incassi al cinema grazie a film particolarmente apprezzati, e che peraltro ha una grande esperienza nel campo della musica come del resto dimostrano le bellissime colonne sonore da lui stesso scritte e cantate per i propri film. A proposito di musica, in questi giorni si è diffusa la notizia di un rifiuto da parte dell’artista pugliese, all’invito di Claudio Baglioni di prendere parte al prossimo Festival di Sanremo nelle vesti di super ospite italiano.

BIOGRAFIA

Checco Zalone il cui vero nome è Luca Pasquale Medici, è nato a Bari il 3 giugno del 1977. Apprezzato cabarettista e attore, Zalone si è fatto conoscere dal grande pubblico nel 2006 nel corso dei Mondiali di calcio disputatisi in Germania con la canzone Siamo una squadra fortissimi, diventato una vera e proprio colonna sonora dell’impresa della Nazionale allenata da Marcello Lippi. Dopo numerose partecipazioni nella trasmissione Zelig diventandone uno dei volti più noti ed apprezzati, inizia nel 2009 la propria avventura nel mondo del cinema letteralmente spopolando con il film Cado dalle nubi. Nel 2011 ai botteghini realizzò un clamoroso record di incassi con oltre 47 milioni, superando il capolavoro di Roberto Benigni La vita è bella. Record poi superato nel 2013 dalla pellicola Sole a catinelle con quasi 52 milioni di euro a cui poi farà seguito nel 2016 la commedia Quo Vado con ben 65 milioni di euro a soli 700 mila euro dal record storico in Italia detenuto da Avatar.

