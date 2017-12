Canettone e Candoro / Apre a Brescia "Doggye Bag", la prima pasticceria per i cani

Pasticceria per cani

Il Natale 2017 sarà un appuntamento goloso anche per i nostri cani. Infatti anche per loro ci sarà il 'canettone' e il 'candoro', dei dolci della tradizione natalizia a misura dei migliori amici dell'uomo. La trovata arriva da Brescia e dal negozio appena aperto Doggye Bag che rappresenta la prima pasticceria artigianale per cani. Andando a sbirciare sul sito ufficiale scopriamo che questo è il primo ed unico punto di incontro tra il mondo del 'food' umano e quello del pet food con un’attenzione particolare anche per l’ambiente. Il 'candoro' è fatto di farina di grano tenero, uova, burro,fruttosio, latte, lievito, cocco, zucchero, sale. Il suo peso è di 130 grammi e costa 9.90 euro.

UN NATALE 'DOLCE' ANCHE PER I CANI!

Per i cani più "golosi" troviamo ance c'è il 'canettone' gourmet con anatra e arancia. Sul sito ufficiale inoltre possiamo trovare notizie sulle ricette: "Tutte le nostre ricette sono equilibrate dal punto di vista nutrizionale e contengono le vitamine ed i minerali essenziali di cui il tuo animale ha bisogno in tutte le fasi della vita. Abbiamo pensato ad una linea 100% Grain Free perché i nostri sono alimenti completamente privi di cereali e dunque altamente digeribili ed a bassissimo indice glicemico. I cani sono carnivori e digeriscono con fatica gli amidi che vengono, inoltre, male assimilati formando grasso di deposito. Tutte le nostre ricette sono equilibrate dal punto di vista nutrizionale e contengono le vitamine ed i minerali essenziali di cui il tuo animale ha bisogno in tutte le fasi della vita". Insomma per i cani si prospetta un dolce Natale.

