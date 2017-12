Chi l’ha visto?/ Anticipazioni puntata 13 dicembre: l'omicidio Serena Mollicone e il suicidio di Pascal

Chi l'ha visto?, anticipazioni puntata 13 dicembre 2017: Federica Sciarelli si occupa delle novità sull'omicidio Serena Mollicone. Occhi puntati anche sul suicidio di Pascal Albanese

Chi l'ha visto? (foto da Facebook)

Puntata molto interessante quella di Chi l'ha visto? in onda oggi, martedì 12 dicembre 2017, su Rai Tre a partire dalle 21:15. Federica Sciarelli si occuperà, nella prima parte della storica trasmissione dedicata ai casi di scomparsa e di cronaca nera ,dell'omicidio Mollicone, passato alla storia come il delitto di Arce. Le ultime novità sulla morte della studentessa parlano di un quarto indagato: a sua volta in servizio nella caserma di Arce in cui Serena Mollicone, secondo l'accusa, avrebbe trovato la morte. Gli altri tre indagati sono l’ex maresciallo Mottola, la moglie e il figlio. E proprio quest'ultimo sarebbe stato in un certo senso la "causa" del delitto: secondo l'accusa, infatti, Serena si era recata in caserma per denunciare un traffico di stupefacenti che coinvolgeva proprio il figlio del maresciallo. Da quel luogo pubblico sarebbe uscita soltanto da morta, prima di essere abbandonata in un boschetto in località Anitrella.

CHI L'HA VISTO? ANTICIPAZIONI DI OGGI: IL SUICIDIO DI PASCAL

Altro caso di cui si occuperà la trasmissione Chi l'ha visto? questa sera è quello di Pascal Albanese. L'uomo è stato trovato impiccato nella villetta di via Jona, a Cornuda, in cui abitava con la compagna ucraina Sofiya Melnik, sparita nel nulla il 15 novembre. Se inizialmente l'ipotesi più credibile era quella dell'omicidio-suicidio, col passare dei giorni sta prendendo corpo la pista che vorrebbe il coinvolgimento di un terzo uomo. È possibile che il 50enne Pascal sia stato indotto al suicidio dalla stessa persona che ha fatto sparire Sofiya? Accanto al corpo dell'uomo è stato rinvenuto un biglietto in cui l'ex responsabile aziendale esprime tutto il proprio sconforto per la perdita della compagna. I suoi genitori sono convinti che in realtà si tratti di una messinscena, che Pascal in realtà non c'entri nulla con la sparizione di Sofiya e che possa essere stato avvelenato. Nel programma di Federica Sciarelli interverrà la mamma della donna scomparsa.

© Riproduzione Riservata.