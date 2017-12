Chi l’ha visto?/ il caso Mollicone e il suicidio di Pascal, anticipazioni 13 dicembre

Chi l'ha visto?, anticipazioni 13 dicembre: Federica Sciarelli conduce un nuovo appuntamento del programma. Il caso di Serena Mollicone e quello di Pascal al centro della puntata.

13 dicembre 2017 Stella Dibenedetto

Chi l'ha visto - Federica Sciarelli

Chi l’ha visto? torna in onda questa sera, mercoledì 13 dicembre, alle 21.15 su Raitre. Federica Sciarelli conduce un nuovo appuntamento per del programma che, da anni, aiuta le famiglie di persone scomparse a ritrovare i propri parenti che sono svanite nel nulla. Al centro della nuova puntata di Chi l’ha visto ci sarà il caso Mollicone. Federica Sciarelli cercherà di capire cos’è successo nella caserma di Arce quel primo giugno 2004 quando Serena sparì nel nulla? Il corpo di Serena fu ritrovato due giorni dopo in un boschetto. Per la morte della Mollicone, oggi c’è un quarto indagato, all’epoca, in servizio nella caserma dell’ex maresciallo Mottola, a sua volta indagato con moglie e figlio. Altro caso della serata sarà quello di Pascal, morto suicida, e della fidanzata Sofiya, svanita nel nulla. In studio con Federica Sciarelli la mamma della ragazza scomparsa.

CHI L'HA VISTO: IL CASO DI SERENA MOLLICONE

Per il caso di Serena Mollicone, trovata morta nel giugno del 2001 in un boschetto di Fontana Cupa (Frosinone), una quarta persona è stata iscritta nel registro degli indagati. Si tratta di un accusato di concorso nell’omicidio di Serena insieme all'allora maresciallo dell'Arma, Franco Mottola, originario del Casertano, la moglie Anna e il figlio Marco. Il nuovo indagato, davanti all’autorità giudiziaria, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il caso di Serena Mollicone è stato riaperto recentemente dopo la superperizia che ha confermato che la lesione presente sul cranio della ragazza corrisponde alla crepa trovata sulla porta dell’ufficio del maresciallo Mottola. Serena è stata vista per l’ultima volta proprio in caserma. Il padre di Serena, inoltre, ha raccontato che la figlia voleva denunciare un giro di spaccio di droga in paese. Quali novità racconterà Federica Sciarelli?

